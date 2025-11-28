Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup ανακοίνωσε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που είχαν δεν το φως της δημοσιότητας.

Η πρώτη πολιτική συζήτηση για τη διαδοχή στην ηγεσία του Eurogroup θα γίνει «εκεί που πρέπει, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα», είχε τονίσει πριν από λίγες ημέρες ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο έτερος υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, είναι ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού, Βίνσεντ βαν Πετεγκέμ, οποίος ανήκει επίσης στο EPP και είχε εξετάσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας και την προηγούμενη φορά.

Τέλος, πριν την ανακοίνωση, δεν είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατικής/κεντροαριστερής πτέρυγας. Ο Κάρλος Κουέρπο της Ισπανίας δεν αποκλείεται να επανέλθει μετά την αποχώρησή του από την προηγούμενη κούρσα.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτήν την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την αίτησή τους.

Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

Οποιοσδήποτε υπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά από κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος του Eurogroup κατά τη στιγμή της εκλογής. Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί.