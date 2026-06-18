Στα 406,1 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το Δημόσιο Χρέος της χώρας το 2025, από 403,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, σύμφωνα με το Ετήσιο Δελτίο Δημοσίου Χρέους του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Αντίθετα, το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε μείωση, υποχωρώντας στα 362,9 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 364,9 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερά πτωτική τροχιά του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ της χώρας.

Σωρευτικά, μεταξύ των ετών 2020 και 2025, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες, υποχωρώντας στο 146% το 2025 από το 209% που είχε καταγραφεί το 2020.

Η Κάλυψη των Χρηματοδοτικών Αναγκών

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2025 (εξαιρουμένου του αποθέματος του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν σε 17,649 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ανάγκες αυτές καλύφθηκαν κυρίως από τον μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος ανήλθε σε 9,579 δισεκατομμύρια ευρώ, σε αξία διακανονισμού (με την ονομαστική αξία να διαμορφώνεται στα 9,38 δισ. ευρώ).

Παράλληλα, σημαντική συμβολή είχε η αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού κατά 5,461 δισεκατομμύρια ευρώ, η οποία προήλθε από την άνοδο των REPOs παρά τη μείωση που σημειώθηκε στα έντοκα γραμμάτια.

Τέλος, το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τα οποία απέφεραν 2,483 δισεκατομμύρια ευρώ από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Όσον αφορά τη διάρθρωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, το απόθεμα των εντόκων γραμματίων μειώθηκε κατά 446 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενο στα 7,969 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, οι συμφωνίες Repos κατέγραψαν αύξηση κατά 5,907 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό τους απόθεμα στο τέλος του 2025 στα 62,851 δισ. ευρώ.

Τα Χαρακτηριστικά του νέου Δανεισμού

Ο ΟΔΔΗΧ κινήθηκε με συντηρητική προσέγγιση, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες των αγορών.

Η μεσοσταθμική διάρκεια του νέου μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού διαμορφώθηκε στα 14,6 έτη, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος (εξαιρουμένων των REPOs) ανήλθε σε 2,89%.

Συνολικά, μέσω εκδόσεων ομολόγων αντλήθηκαν 7,7815 δισ. ευρώ, τα οποία επιμερίζονται ως εξής:

– 7,0145 δισ. ευρώ μέσω κοινοπρακτικών συναλλαγών (νέες εκδόσεις 10ετών, 15ετών και 30ετών ομολόγων).

– 727,1 εκατ. ευρώ μέσω δημοπρασιών από επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων.

Προληπτική Διαχείριση: Στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Στρατηγικής του 2025, η Ελλάδα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (GLF – Greek Loan Facility), ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Η στρατηγική αυτή επέτρεψε την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος χρηματοδότησης και την περαιτέρω βελτίωση του προφίλ του χρέους.

Παρά το διεθνές περιβάλλον προκλήσεων, η χώρα εδραίωσε τη θέση της ως ένας σταθερός και κανονικός εκδότης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.