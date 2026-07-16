Με τις καταγγελίες και τα ερωτήματα των πολιτών για τις αυξήσεις ενοικίων να χτυπούν κόκκινο το τελευταίο διάστημα, η ΕΕΚΕ παρεμβαίνει για να βάλει φρένο στις αυθαιρεσίες και να ενημερώσει τους ενοικιαστές για το τι πραγματικά ισχύει νομικά.

Η βασική αρχή που πρέπει να γνωρίζει κάθε μισθωτής είναι ότι η νομιμότητα μιας αύξησης εξαρτάται απόλυτα από το αν το συμβόλαιο βρίσκεται ακόμη σε ισχύ ή αν έχει λήξει.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της μίσθωσης, οποιαδήποτε αύξηση του ενοικίου είναι νόμιμη μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά και γραπτά στη σύμβαση που έχουν συνυπογράψει οι δύο πλευρές.

Αν, για παράδειγμα, το συμβόλαιο περιλαμβάνει όρο για ετήσια αναπροσαρμογή (π.χ. βάσει πληθωρισμού ή συγκεκριμένου ποσοστού), τότε ο ιδιοκτήτης έχει κάθε δικαίωμα να την εφαρμόσει.

Αντίθετα, αν δεν υπάρχει τέτοιος όρος, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να επιβάλει μονομερώς καμία αύξηση όσο διαρκεί το συμβόλαιο.

Τι ισχύει μετά τη λήξη του συμβολαίου και η παγίδα της «σιωπηρής» αποδοχής

Τα δεδομένα αλλάζουν από τη στιγμή που το συμβόλαιο λήγει. Σε αυτό το σημείο, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να προτείνει ένα νέο, αυξημένο μίσθωμα προκειμένου να προχωρήσει η ανανέωση της σύμβασης.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η μίσθωση συνεχίζεται σιωπηρά (δηλαδή ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης εισπράττει κανονικά το ενοίκιο χωρίς να έχει υπογραφεί νέο έγγραφο).

Ωστόσο, η ΕΕΚΕ τονίζει τρία κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές:

– Δεν υπάρχει μονομερής επιβολή: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να προτείνει τη νέα τιμή, αλλά δεν μπορεί να την επιβάλει χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

Αν διαφωνείτε, ο ιδιοκτήτης έχει βέβαια το δικαίωμα να προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες για τη λήξη της μίσθωσης και την αποβολή σας από το ακίνητο, αλλά δεν μπορεί να σας αναγκάσει να πληρώσετε την αύξηση αναδρομικά ή αυθαίρετα.

– Η άμυνα του ενοικιαστή: Κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, αν δεν υπάρχει σχετικός όρος για αύξηση, μπορείτε να αρνηθείτε την αναπροσαρμογή και να συνεχίσετε να καταβάλλετε κανονικά το αρχικά συμφωνημένο ποσό μέχρι την ημέρα που λήγει το συμβόλαιό σας.

– Η παγίδα της σιωπηρής συναίνεσης: Αυτό είναι το πιο συχνό λάθος των ενοικιαστών. Αν δεχθείτε να πληρώσετε αυξημένο ενοίκιο για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να εκφράσετε γραπτή αντίρρηση, η στάση σας αυτή μπορεί νομικά να εκληφθεί ως «σιωπηρή συναίνεση».

Αυτό σημαίνει ότι αποδεχθήκατε τη μεταβολή των οικονομικών όρων και πλέον η νέα, αυξημένη τιμή θεωρείται η επίσημη συμφωνημένη τιμή.

Οι 4 χρυσοί κανόνες της ΕΕΚΕ για τους ενοικιαστές

Μελέτη των όρων: Διαβάζετε πάντα με εξαιρετική προσοχή κάθε γραμμή του συμβολαίου πριν υπογράψετε, εστιάζοντας στους όρους αναπροσαρμογής.

Γραπτή αποτύπωση: Κάθε αλλαγή στο ύψος του ενοικίου ή στους όρους της μίσθωσης πρέπει να γίνεται γραπτώς (με τροποποιητικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση) και να μην μένει σε προφορικές υποσχέσεις.

Όχι στις πιέσεις: Μην υποκύπτετε σε απειλές ή εκβιασμούς για άμεση αποχώρηση αν δεν γνωρίζετε πρώτα τα δικαιώματά σας και τις νόμιμες προθεσμίες.

Νομική συμβουλή: Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή έντονης πίεσης, απευθυνθείτε άμεσα σε εξειδικευμένο δικηγόρο ή σε ενώσεις καταναλωτών για να προστατεύσετε την περιουσία και την κατοικία σας.