Η διαμόρφωση και η μετέπειτα αναπροσαρμογή του ενοικίου στις μισθώσεις κατοικιών αποτελεί συχνά πεδίο τριβών.

Οι τριβές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών αποτελούν ένα από τα πιο συχνά και διαχρονικά κοινωνικοοικονομικά ζητήματα στην αγορά ακινήτων, το οποίο έχει ενταθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της στενότητας στην εύρεση στέγης και της αύξησης του κόστους ζωής.

Οι κύριες εστίες έντασης εντοπίζονται συνήθως στα εξής σημεία:

Το κυριότερο είναι προφανώς οι οικονομικές απαιτήσεις και αυξήσεις. Η πίεση για αναπροσαρμογή του ενοικίου με τη λήξη της υποχρεωτικής τριετίας ή οι απαιτήσεις για αυξήσεις που ξεπερνούν τον πληθωρισμό αποτελούν τη νούμερο ένα αιτία συγκρούσεων.

Σε δεύτερο επίπεδο οι καθυστερήσεις πληρωμών προκαλούν δυσαρέσκεια έως και συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Η δυσκολία των ενοικιαστών να ανταποκριθούν έγκαιρα στο ενοίκιο ή στους λογαριασμούς κοινοχρήστων δημιουργεί αμέσως κλίμα καχυποψίας και ανασφάλειας στους ιδιοκτήτες.

Ένας ακόμη λόγος για έντονες διαφωνίες και προστριβές είναι η συντήρηση και οι ζημιές του ακινήτου από τον ενοικιαστή. Το αιώνιο ερώτημα «ποιος πληρώνει τι». Οι τριβές δημιουργούνται όταν πρέπει να διαχωριστεί αν μία βλάβη (π.χ. στα υδραυλικά ή τις ηλεκτρικές συσκευές) οφείλεται στην κακή χρήση από τον ένοικο (που βαρύνει τον ίδιο) ή στη φυσική φθορά του χρόνου (που βαρύνει τον ιδιοκτήτη).

Τέλος, η επιστροφή της εγγύησης προκαλεί επίσης προβλήματα μεταξύ των δύο πλευρών. Κατά την αποχώρηση του ενοικιαστή, η άρνηση ή η καθυστέρηση επιστροφής της εγγύησης από τον ιδιοκτήτη, με το πρόσχημα ζημιών ή εκκρεμών λογαριασμών, οδηγεί πολύ συχνά τις δύο πλευρές στα πρόθυρα δικαστικής διαμάχης.

Το «κλειδί» για την αποφυγή των τριβών

Η καθαρή, έγγραφη αποτύπωση των όρων στο Μισθωτήριο και, κυρίως, η διάθεση για αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ένας συνεπής ενοικιαστής που προσέχει το σπίτι είναι πολύτιμος για έναν ιδιοκτήτη, όπως ακριβώς ένας λογικός και συνεργάσιμος ιδιοκτήτης είναι δυσεύρετος για έναν ενοικιαστή.

Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σε μία μίσθωση και θα θέλατε να το συζητήσουμε;

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), με σχετική ανακοίνωσή της, ξεκαθαρίζει το νομικό πλαίσιο και ορίζει με σαφήνεια τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η αύξηση του μισθώματος.

Πώς καθορίζεται νόμιμα η αύξηση του ενοικίου

Η αναπροσαρμογή του τιμήματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν γίνεται αυθαίρετα, αλλά εξαρτάται άμεσα από το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ειδικότερα, η αύξηση επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

Σύνδεση με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Αν η σύμβαση ορίζει ότι το ενοίκιο θα αναπροσαρμόζεται βάσει του πληθωρισμού, τότε ως ποσοστό αύξησης εφαρμόζεται η επίσημη ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ.

Ρητός καθορισμός σταθερού ποσοστού: Αν στο συμβόλαιο αναφέρεται ένα συγκεκριμένο, προσυμφωνημένο ποσοστό (π.χ. 4% ετησίως), τότε αυτό και μόνο εφαρμόζεται.

Πλήρης απουσία σχετικού όρου: Αν στη σύμβαση δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε αναπροσαρμογή, ο ιδιοκτήτης δεν έχει νόμιμο δικαίωμα να επιβάλει μονομερώς καμία αύξηση.

Η ειδική περίπτωση της νόμιμης τριετίας: > Ο νόμος ορίζει ότι οι μισθώσεις κατοικίας έχουν ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια 3 έτη, ακόμη και αν το συμβόλαιο υπογράφηκε για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Αν, λοιπόν, ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος της τριετίας και δεν έχει προβλεφθεί όρος αναπροσαρμογής για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των 3 ετών, τότε το ενοίκιο αυξάνεται εκ του νόμου ετησίως κατά ποσοστό 75% της ετήσιας μεταβολής του δείκτη κόστους ζωής, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους προηγούμενους 12 μήνες.

Κρίσιμα σημεία που χρειάζονται προσοχή

Προτεραιότητα στη Διαπραγμάτευση: Ιδιοκτήτης και ενοικιαστής διατηρούν πάντα το δικαίωμα να προχωρήσουν σε φιλική διαπραγμάτευση και να συμφωνήσουν από κοινού σε ένα διαφορετικό μίσθωμα, ανεξάρτητα από τους αρχικούς όρους.

Ενδελεχής Έλεγχος του Συμβολαίου: Είναι απαραίτητο να ανατρέχετε στη σύμβασή σας και να ελέγχετε αν υπάρχουν ειδικοί όροι που παραπέμπουν στον ΔΤΚ ή σε σταθερό ποσοστό ετήσιας αύξησης.

Ρήτρα Απρόοπτης Μεταβολής Συνθηκών: Σε περίπτωση που δεν υφίσταται όρος αναπροσαρμογής, η αύξηση του ενοικίου μπορεί να διεκδικηθεί (συνήθως δικαστικά), μόνο εάν προκύψει απρόοπτη και ριζική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών, εξαιτίας έκτακτων και εντελώς απρόβλεπτων περιστατικών.

Χρήσιμες συμβουλές προς τους καταναλωτές

Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, η ΕΕΚΕ προτρέπει τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες να ακολουθούν τα εξής βήματα:

Ανοιχτή Επικοινωνία: Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε αναπροσαρμογής, επιδιώξτε την έγκαιρη επικοινωνία με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος (ένοικο ή ιδιοκτήτη).

Παρακολούθηση του Πληθωρισμού: Ελέγχετε σε ετήσια βάση την επίσημη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ανατρέχοντας στον επίσημο ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ.

Νομική Υποστήριξη: Εάν διαπιστώσετε ότι δεν συμφωνείτε με την προτεινόμενη τροποποίηση ή θεωρείτε ότι αυτή παραβιάζει τους όρους του συμβολαίου σας, ζητήστε άμεσα εξειδικευμένη νομική συμβουλή.