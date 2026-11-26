Ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο σχέδιο μετασχηματισμού της ελληνικής αγοράς, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, κατέθεσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ. Η παρέμβαση εντάσσεται στη δημόσια διαβούλευση για τον σχεδιασμό της Πολιτικής Συνοχής στο νέο Εθνικό και Περιφερειακό Εταιρικό Σχέδιο (ΕΠΕΣ) 2028-2034, το οποίο έρχεται να διαδεχθεί το υφιστάμενο ΕΣΠΑ.

Οι βασικοί πυλώνες και τα κονδύλια του σχεδίου

Η πρόταση της ΕΣΕΕ διαρθρώνεται σε επτά στρατηγικές επιλογές και έντεκα στοχευμένες δράσεις με πανελλαδική και περιφερειακή εμβέλεια, επιδιώκοντας να καταστήσει τις εμπορικές επιχειρήσεις πιο σύγχρονες και ανθεκτικές, μέσα από απλές διαδικασίες και ουσιαστική στήριξη πριν και μετά την υλοποίηση κάθε επένδυσης.

Τη μερίδα του λέοντος στις χρηματοδοτικές προτεραιότητες διεκδικεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 225 εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθεί η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης με 170 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και η στήριξη της πράσινης μετάβασης του κλάδου με 150 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπονται 80 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, 60 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του εμπορίου εγγύτητας στην ελληνική περιφέρεια, ενώ 15 εκατομμύρια ευρώ προτείνονται για την προώθηση της χώρας ως διεθνούς προορισμού αγορών, στο πλαίσιο της δράσης «Η Ελλάδα ως Shopping Destination».

Σ. Καφούνης: «Στρατηγικός κλάδος της οικονομίας το εμπόριο»

Την ανάγκη να αναγνωριστεί ο κομβικός ρόλος της αγοράς στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης. Όπως ανέφερε στη δήλωσή του, το εμπόριο κρατά ζωντανές τις πόλεις και τα χωριά, προσφέροντας εργασία σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

«Σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, ζητάμε η νέα Προγραμματική Περίοδος να το αντιμετωπίσει ως στρατηγικό κλάδο της οικονομίας», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το σχέδιο της Συνομοσπονδίας είναι ρεαλιστικό και απαντά στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών.

Ενεργός ρόλος στις επόμενες φάσεις

Η ΕΣΕΕ δηλώνει παρούσα στην επόμενη ημέρα της διαβούλευσης, έχοντας ήδη κινητοποιήσει τις κατά τόπους ομοσπονδίες και τους εμπορικούς συλλόγους ανά την επικράτεια. Κατά το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού, οπότε και η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ θα ζητήσει από τους κοινωνικούς εταίρους την εξειδίκευση των προτάσεών τους, η Συνομοσπονδία θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των τελικών δράσεων, ενημερώνοντας παράλληλα τα μέλη της για την πορεία των συζητήσεων.