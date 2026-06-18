Στις βασικές κατευθύνσεις του επερχόμενου νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το υπουργείο επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση στον θεσμό, ενισχύοντας τον ρόλο του ως συμπληρωματικής πηγής εισοδήματος για τις επόμενες δεκαετίες.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί συνέχεια της μεταρρύθμισης του 2023, εισάγοντας στοχευμένες βελτιώσεις με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί.

Οι 3 κεντρικοί άξονες της μεταρρύθμισης

Η φιλοσοφία του νέου νομοθετικού πλαισίου εξειδικεύεται σε τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές:

Δημιουργία ανοιχτών ταμείων (Ταμεία-Ομπρέλα)

Θεσμοθετούνται ανοιχτά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που θα λειτουργούν ως «ομπρέλα». Θα μπορούν να δέχονται την προσχώρηση νέων επιχειρήσεων χωρίς επιμέρους χρονοβόρες εγκρίσεις, παρά μόνο με μια αρχική άδεια. Με αυτόν τον τρόπο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα προσφέρουν επαγγελματική ασφάλιση στους εργαζόμενούς τους χωρίς το κόστος δημιουργίας δικού τους αυτόνομου ταμείου.

Πλήρης φορητότητα δικαιωμάτων

Εξασφαλίζεται η εύκολη μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων από ένα ΤΕΑ σε άλλο ή σε αντίστοιχο ομαδικό συνταξιοδοτικό προϊόν και αντίστροφα.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που αλλάζουν εργοδότη δεν θα χάνουν τη συνέχεια της αποταμίευσής τους.

Νέα φορολογικά κίνητρα & εξομοίωση

Θεσπίζονται νέα, πιο ελκυστικά φορολογικά κίνητρα για εργαζόμενους και εργοδότες. Παράλληλα, εξομοιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας μεταξύ των ΤΕΑ και των νέων Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ).

Ψηφιακά εργαλεία κατά της εισφοροδιαφυγής

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων απαιτεί τη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού (ένταξη νέων, γυναικών, ατόμων με αναπηρία) και την αυστηρή καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής μέσω της τεχνολογίας:

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έφερε στην επιφάνεια εκατομμύρια ώρες αδήλωτης υπερωριακής απασχόλησης. Οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφάνισαν αύξηση κατά 2,7 εκατομμύρια ώρες το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Αποτελεί την ψηφιακή ραχοκοκαλιά της κοινωνικής ασφάλισης και πλέον διαλειτουργεί πλήρως με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», θωρακίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Μείωση Δημογραφικού Κινδύνου: Μέσω του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση της έκθεσης του συστήματος στον δημογραφικό κίνδυνο και στην ενίσχυση της εθνικής αποταμίευσης.

Καμία Αύξηση στα Όρια Ηλικίας Συνταξιοδότησης

Η κ. Ευθυμίου ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν προκύπτει κανένας λόγος ενεργοποίησης νέας αύξησης των ορίων ηλικίας, καθώς η χώρα μας προχώρησε την προηγούμενη δεκαετία σε σημαντικές προσαρμογές.

Μόνο την περίοδο 2016-2025 καταγράφηκε αύξηση περίπου τριών ετών στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης.

Σχετικά με τη ρήτρα του νόμου 3863/2010, η οποία συνδέει τα όρια με το προσδόκιμο ζωής, η υφυπουργός ανέφερε ότι μεταξύ 2010 και 2024 η αύξηση του προσδόκιμου στα 65 έτη ήταν μόλις 0,6 έτη.

Μάλιστα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία και οι επίσημες προβολές της Eurostat που δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2026 δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής για την ηλικία των 65 ετών εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2023, γεγονός που απομακρύνει κάθε σενάριο αύξησης των ορίων.