Πτωτικά κινούνται τα διεθνή χρηματιστήρια σήμερα εν μέσω ισχυρής αποστροφής ρίσκου, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στον κλάδο που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του κολοσσού Nvidia και καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed).

«Αυτή η εβδομάδα μοιάζει να περιμένει να σηκωθεί η αυλαία», σχολιάζει ο Στίβεν Ινές, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην SPI AM, από την μία πλευρά «με τα αποτέλεσματα της Nvidia, τη δεξαμενή οξυγόνου του σούπερ κύκλου της ΑΙ το 2025» και από την άλλη «την έκθεση για την απασχόληση τις ΗΠΑ που έχει καθυστερήσει και η οποία θα επιβεβαιώσει ή θα πλήξει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο» από την Fed.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia αναμένονται αύριο, Τετάρτη, ενώ για τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ πρόκειται να δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη.

Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei στο χρηματιστήριο του Τόκιο έκλεισε με μεγάλη πτώση 3,22%, λόγω των ανησυχιών για την ΑΙ και εν μέσω έντασης στις σχέσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας ύστερα από τις δηλώσεις της Γιαπωνέζας πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι αναφορικά με την Ταϊβάν.

Στην Κίνα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,83%. Το χρηματιστήριο στη Σανγκάη σημείωσε πτώση 0,81% και στη Σεντζέν 0,92%.

Οι μετοχές τεχνολογίας υφίστανται πλήγμα εν μέσω ανησυχιών για τη γρήγορη αύξηση των αποτιμήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ιαπωνική εταιρία Kioxia που ειδικεύεται στα τσιπ μνήμης κατέγραψε βουτιά 8,11% ενώ ο κολοσσός τεχνολογικών επενδύσεων SoftBank Group υποχώρησε κατά 7,47%. Η μετοχή του κινεζικού κολοσσού του διαδικτύου Tencent υποχώρησε κατά 2,04%.

Στην Ευρώπη, η μετοχή της ASM International υποχώρησε νωρίτερα κατά 1,71% και της ASML κατά 0,58%. Οι μετοχές των BE Semiconductor Industries, STMicroelectronics και Infineon σημείωσαν νωρίτερα πτώση άνω του 2%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε νωρίτερα πτώση 1,3%, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 7 Νοεμβρίου. Σε πτωτικό έδαφος κινούνταν μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια, με τον γερμανικό δείκτη DAX και τον γαλλικό CAC 40 να υποχωρούν περίπου κατά 1,3%.

«Εκτός από τις ανησυχίες για την ΑΙ, το κλίμα αποστροφής ρίσκου ενισχύεται από τις τελευταίες ενδείξεις από τη Fed, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να απορρίπτουν την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο», σημείωσε ο Τζιμ Ριντ, οικονομολόγος στην Deutsche Bank.

Κάτω από τα 90.000 δολάρια το bitcoin

«Η αγορά κρυπτονομισμάτων εισέρχεται σε νέα περίοδο αναταραχής και τα κερδοσκοπικά περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που υφίστανται το μεγαλύτερο μέρος του σοκ», σχολίασε ο Τζον Πλάσαρντ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Cité Gestion Private Bank.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα σημείωσε πτώση 5,48% στα 90.680 δολάρια γύρω στις 10.30 ώρα Ελλάδας, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα στα 89.231,51 δολάρια, κάτω από το όριο των 90.000 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Από τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ του Οκτωβρίου, έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 28%.