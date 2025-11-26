Η εμπιστοσύνη των CEO στην παγκόσμια οικονομία έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με την έρευνα KPMG 2025 Global CEO Outlook, καθώς οι ηγέτες επικεντρώνουν τις στρατηγικές επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το ανθρώπινο δυναμικό και την ανθεκτικότητα απέναντι στους κινδύνους, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Η ετήσια έρευνα, η οποία βασίστηκε στις απόψεις περισσότερων από 1.300 ηγετών παγκοσμίως, αποκαλύπτει μια επιφυλακτική προοπτική μεταξύ των CEO, επηρεασμένη από τη διαρκή γεωπολιτική ένταση και την οικονομική αβεβαιότητα.

Το απαιτητικό περιβάλλον οδηγεί σε αλλαγή της ηγετικής προσέγγισης, καθώς πολλοί προσαρμόζουν τη στρατηγική ανάπτυξής τους για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν σε έναν σύνθετο και απρόβλεπτο κόσμο.

Το 68% των CEO δείχνει εμπιστοσύνη στην τρέχουσα πορεία της παγκόσμιας οικονομίας — ποσοστό μειωμένο από το 72% πέρυσι, συνεχίζοντας έτσι μια μακροπρόθεσμη τάση μείωσης της εμπιστοσύνης.

Παρά τις αντίθετες συνθήκες, η συγκρατημένη αισιοδοξία παραμένει, με τη μεγάλη πλειοψηφία των ηγετών να εστιάζει σε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό για να επιτευχθεί επιστροφή στην ανάπτυξη.

Το 92% των CEO δηλώνει ότι σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό τους επόμενους 12 μήνες, ενώ πολλοί παραμένουν αισιόδοξοι για την αύξηση των κερδών και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το 40% προβλέπει αύξηση κερδών άνω του 2,5% μέσα στο επόμενο έτος, ενώ το 89% αναμένει δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη ανάπτυξης παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, με την κυβερνοεγκληματικότητα και τις απειλές κυβερνοασφάλειας (79%), την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην ΤΝ ή την ανάγκη αναβάθμισης δεξιοτήτων (77%), και την επιτυχή ενσωμάτωση της ΤΝ στις επιχειρησιακές διαδικασίες (75%), να συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή των ανησυχιών.

Η οικονομική και γεωπολιτική αστάθεια αναγκάζει τους CEO να επανεξετάσουν την ηγετική τους προσέγγιση και τις στρατηγικές τους.

Η πλειονότητα (72%) έχει ήδη προσαρμόσει τα σχέδια ανάπτυξης, ωστόσο οι ηγέτες διαφέρουν στις απόψεις τους σχετικά με το ποιες ικανότητες ηγεσίας είναι πιο κρίσιμες για να ανταποκριθούν στο ταχέως μεταβαλλόμενο και απρόβλεπτο περιβάλλον.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται η ευελιξία και η ταχεία λήψη αποφάσεων (26%), η διαφάνεια στην επικοινωνία (24%) και η ικανότητα εντοπισμού, ιεράρχησης και διαχείρισης κινδύνων (23%).

Καθώς οι CEO δραστηριοποιούνται σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, εντείνουν τις επενδύσεις τους στην ΤΝ και την τεχνολογική καινοτομία. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις (71%) ηγέτες δηλώνουν ότι η ΤΝ αποτελεί κορυφαία επενδυτική προτεραιότητα για το 2026, ενώ το 69% σχεδιάζει να επενδύσει μεταξύ 10% και 20% του προϋπολογισμού του στην ΤΝ μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, η επιταχυνόμενη παγκόσμια υιοθέτηση της ΤΝδημιουργεί νέες προκλήσεις για τα διοικητικά συμβούλια. Οι CEO εκφράζουν σημαντικούς προβληματισμούς σχετικά με τις ηθικές προεκτάσεις (59%), την ετοιμότητα των δεδομένων (52%) και την έλλειψη κανονιστικού πλαισίου (50%).

Διαμορφώνεται έτσι μια σαφής σύγκλιση στο ότι η ύπαρξη ισχυρών πλαισίων διακυβέρνησης θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη επιτυχία της ΤΝ.

Οι CEO αναγνωρίζουν επίσης ότι η επιτυχία της υιοθέτησης της ΤΝ εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή και τη δέσμευση για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην υλοποίηση νέων τεχνολογιών.

Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες ότι η ΤΝ μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένες απώλειες θέσεων εργασίας, το 61% των CEO δηλώνει ότι προχωρά σε προσλήψεις νέων στελεχών με δεξιότητες ΤΝ και τεχνολογικής εξειδίκευσης, ενώ τα τρία τέταρτα (70%) εκφράζουν ανησυχία για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην προσέλκυση ταλέντων ΤΝ και το 77% επισημαίνει ως πρόκληση την αναβάθμιση δεξιοτήτων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαρκώς εντεινόμενη «μάχη για ταλέντα».

Παρόλο που οι αντιλήψεις γύρω από το ESG διαφέρουν μεταξύ περιοχών, η έκθεση KPMG 2025 CEO Outlook δείχνει ότι οι περισσότεροι ηγέτες παραμένουν ισχυρά προσηλωμένοι στους στόχους βιωσιμότητας και αισθάνονται ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την επίτευξή τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειοψηφία (61%) των CEO δηλώνει πλέον εμπιστοσύνη πως θα επιτύχει τους στόχους μηδενικών εκπομπών έως το 2030. Η σημαντική αυτή αύξηση εμπιστοσύνης καταδεικνύει την ενδυνάμωση της πίστης του επιχειρηματικού κόσμου στην πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων κλιματικών φιλοδοξιών.

Πηγή: ΑΠΕ