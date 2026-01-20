Το συνταξιοδοτικό ταμείο (fund) AkademikerPension της Δανίας σχεδιάζει να αποχωρήσει από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα μέχρι το τέλος του μήνα, εν μέσω ανησυχιών ότι οι πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν δημιουργήσει πιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι για να αγνοηθούν.

Η αλήθεια που πονάει

«Οι ΗΠΑ δεν είναι μια καλή πιστωτική χώρα και μακροπρόθεσμα τα οικονομικά της αμερικανικής κυβέρνησης δεν είναι βιώσιμα», δήλωσε ο Αντερς Σέλντε, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της AkademikerPension στο Bloomberg.

Το AkademikerPension, το οποίο διαχειρίζεται περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποταμιεύσεις για εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς, κατείχε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα στο τέλος του 2025, ανέφερε ο Σέλντε.

Η διαχείριση του κινδύνου και της ρευστότητας είναι ο μόνος λόγος για να παραμείνουμε στα κρατικά ομόλογα και «αποφασίσαμε ότι μπορούμε να βρούμε εναλλακτική λύση», είπε.

Ο Σέλντε ανέφερε επίσης ότι μία από τις αιτίες της απόφασης είναι και οι απειλές Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας. Ωστόσο, οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική πειθαρχία και το ασθενέστερο δολάριο δικαιολογούν επίσης την αποχώρηση, τόνισε.