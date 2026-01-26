Με προβληματισμό παρακολουθούν οι έμποροι του Πειραιά τις συζητήσεις για την επιβολή ωραρίων στη μετακίνηση φορτηγών και στην τροφοδοσία στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας να προηγηθεί ουσιαστική αποτίμηση των επιπτώσεων και αναζήτηση λειτουργικών λύσεων, πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση στα ωράρια τροφοδοσίας και κυκλοφορίας φορτηγών.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης αποτελεί κοινό στόχο, ωστόσο δεν μπορεί να επιτευχθεί με αποσπασματικά μέτρα που επιβαρύνουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Πειραιά, ο οποίος συνδυάζει τον ρόλο του εμπορικού κέντρου, του κόμβου logistics και του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, τυχόν οριζόντιοι περιορισμοί -ιδίως τις πρωινές ώρες- ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες στη διακίνηση εμπορευμάτων που φτάνουν καθημερινά με τα πλοία, στην έγκαιρη τροφοδοσία των καταστημάτων, αλλά και στη συνολική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας της Αττικής και της χώρας.

Παράλληλα, οι έμποροι επισημαίνουν ότι η μετατόπιση της τροφοδοσίας σε πολύ πρωινές, απογευματινές ή νυχτερινές ώρες συνεπάγεται αυξημένο εργασιακό και λειτουργικό κόστος. Υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, αλλαγές συμβάσεων και πρόσθετες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία, δημιουργούν επιβαρύνσεις, που πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να απορροφήσουν.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα ωράρια πρέπει να βασίζεται στον συνυπολογισμό των οικονομικών και εργασιακών συνεπειών, στον συντονισμό με τα συναρμόδια υπουργεία και τη συμμετοχή της περιφέρειας Αττικής, καθώς και σε ουσιαστική διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους του εμπορίου. Ειδικά για τον Πειραιά, υπογραμμίζεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα οριζόντιο μέτρο χωρίς ειδικές προβλέψεις για τον εθνικής σημασίας ρόλο του λιμανιού.

«Πρώτα αποτίμηση επιπτώσεων και μετά λύσεις με οποιαδήποτε ρύθμιση», είναι το μήνυμα των εμπόρων, οι οποίοι δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε έναν τεκμηριωμένο και ουσιαστικό διάλογο. Στόχος, όπως επισημαίνουν, είναι να διαμορφωθεί ένα ευέλικτο και ρεαλιστικό πλαίσιο που θα συμβάλλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας χωρίς να υπονομεύει την οικονομική δραστηριότητα, την εργασία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, προς όφελος της πόλης και της κοινωνίας συνολικά.