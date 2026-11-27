Από το στάδιο του πειραματισμού στην καθημερινή επαγγελματική ρουτίνα περνά πλέον η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), χωρίς ωστόσο να έχει μετατραπεί ακόμη στον καθολικό μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας που προσδοκούν οι αγορές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), την οποία εκπόνησαν οι Δημήτρης Γεοργαράκος, Geoff Kenny και Justus Meyer τον Αύγουστο του 2026, το 44% των εργαζομένων στην ευρωζώνη χρησιμοποιεί εργαλεία ΤΝ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ περίπου το 18% τα αξιοποιεί καθημερινά.

Η δυναμική αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι σε βάθος πενταετίας το ποσοστό χρήσης στον κλάδο τους θα αγγίξει το 46%, έναντι 34% που προέβλεπαν έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα κέρδη ταχύτητας και η παγίδα των διορθώσεων

Για όσους έχουν ήδη εντάξει τα νέα εργαλεία στην εργασία τους, τα πρώτα οφέλη είναι απτά, καθώς το 56% δηλώνει ότι ολοκληρώνει μεγαλύτερο όγκο καθηκόντων και το 47% ότι παράγει ποιοτικότερο αποτέλεσμα.

Παρά τα θετικά αυτά ποσοστά, η εξοικονόμηση χρόνου δεν έρχεται αυτόματα. Η ανάγκη διαρκούς επαλήθευσης, ελέγχου και διόρθωσης των απαντήσεων που παράγουν τα συστήματα ΤΝ περιορίζει σημαντικά τα καθαρά κέρδη παραγωγικότητας, την ώρα που η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών διαφέρουν αισθητά ανάλογα με τη φύση κάθε επαγγέλματος.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η πρόκληση για την Ελλάδα

Αν και η μελέτη της ΕΚΤ δεν παραθέτει ξεχωριστές μετρήσεις για την Ελλάδα, τα ευρήματά της αποτυπώνουν με σαφήνεια το ευρωπαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να προσαρμοστούν οι εγχώριες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.

Τα βασικά εμπόδια που φρενάρουν την ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας είναι κοινά στις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης και εστιάζονται στις ελλείψεις γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.

Για την ελληνική αγορά, η στοχευμένη κατάρτιση, η θέσπιση σαφών κανόνων στους χώρους εργασίας και η παροχή πρόσβασης σε εγκεκριμένα, ασφαλή εργαλεία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η τεχνολογία να αξιοποιηθεί ουσιαστικά.

Ανησυχία για απασχόληση, ακρίβεια και ανάγκη για κανόνες

Στο μέτωπο των καταναλωτών, οι προσδοκίες εμφανίζονται έντονα αντιφατικές. Περίπου οι μισοί πολίτες αναμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τους εξοικονομήσει χρόνο στην καθημερινότητά τους ή θα τους διευκολύνει στον εντοπισμό χαμηλότερων τιμών.

Την ίδια στιγμή, όμως, περισσότεροι είναι εκείνοι που θεωρούν πιθανή την απώλεια θέσεων εργασίας σε σύγκριση με όσους προσβλέπουν σε αύξηση εισοδημάτων ή νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό προεξοφλεί ακόμη και ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες.

Σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η απαίτηση για ρυθμιστικές δικλίδες παραμένει ισχυρή τόσο στους συχνούς χρήστες όσο και στους μη χρήστες, με την ΕΚΤ να συνδέει άμεσα την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με σαφείς κανόνες λογοδοσίας και προστασίας δεδομένων, επισημαίνοντας ότι οι προσδοκίες αυτές επηρεάζουν ήδη τις αποφάσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων για κατανάλωση, αποταμίευση και επενδύσεις.

Το επενδυτικό χάσμα της Ευρώπης απέναντι στις ΗΠΑ

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει τη δυναμική να δώσει σημαντική ώθηση στην ευρωπαϊκή παραγωγικότητα, ωστόσο οι ρυθμοί υστέρησης έναντι της άλλης πλευράς του Ατλαντικού παραμένουν εμφανείς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην ευρωζώνη αναμένεται να αυξηθούν περίπου κατά 12% σωρευτικά από το 2021 έως το τέλος του 2027, ποσοστό που υπολείπεται αισθητά του 40% που καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την Ευρώπη, το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών έγκειται στη διεύρυνση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, απαντώντας ταυτόχρονα με πειστικότητα στις ανησυχίες γύρω από την απασχόληση, τα προσωπικά δεδομένα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.