Τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις που επιφέρει η ενισχυμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομική σκηνή, τις μελλοντικές τάσεις της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το πλέγμα των προκλήσεων και των ευκαιριών που αναδύονται από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσής του το νέο, επετειακό 60ό τεύχος του τετραμηνιαίου περιοδικού «Οικονομικές Εξελίξεις» του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι ήδη προσβάσιμη σε ψηφιακή μορφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του επιστημονικού οργανισμού.

Στο προοίμιο της έκδοσης υπογραμμίζεται με έμφαση ότι το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι εξακολουθεί να κλυδωνίζεται από έντονη αστάθεια, με τη γεωπολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και το παγκόσμιο εμπόριο, αναδεικνύοντας παράλληλα πόσο ευάλωτο παραμένει το διεθνές σύστημα απέναντι σε αστάθμητους εξωγενείς παράγοντες.

Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το περιοδικό εστιάζει στον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό, ο οποίος προσεγγίζεται ως ένα στρατηγικής σημασίας εργαλείο για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της συνοχής της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να σφραγίσουν την αναπτυξιακή πορεία των κρατών-μελών για την επόμενη δεκαετία.

Η διάρθρωση του περιοδικού χωρίζεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες, με την πρώτη να επικεντρώνεται στις τρέχουσες μακροοικονομικές εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων.

Μέσα από τη μελέτη των οικονομικών κύκλων, των δεικτών αβεβαιότητας και των διακυμάνσεων της ζήτησης, επιχειρείται μια χαρτογράφηση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών του ΑΕΠ και της πορείας του πληθωρισμού στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη, σε άμεση συνάρτηση με τις μεταβολές στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Η δεύτερη ενότητα στρέφει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, καταγράφοντας τα πλεονεκτήματα αλλά και τα εμπόδια που θα συναντήσει η Ελλάδα, με βασικό συμπέρασμα ότι η ορθολογική και έγκαιρη απορρόφηση αυτών των πόρων θα κρίνει εν πολλοίς τη μακροχρόνια ευημερία της χώρας.

Στο τρίτο μέρος των αναλύσεων εξετάζονται οι πρόσφατες μεταβολές στην εγχώρια αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα ανοίγει η βεντάλια των κοινωνικών προεκτάσεων της ανάπτυξης, εξετάζοντας φαινόμενα αντικειμενικής και υποκειμενικής φτώχειας, καθώς και τον βαθμό ευτυχίας των παιδιών στην Ελλάδα.

Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με μια επισκόπηση της πορείας των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων.

Το τεύχος κλείνει με ένα εκτενές ειδικό αφιέρωμα στο δεύτερο μέρος του, το οποίο είναι αφιερωμένο στην υποκειμενική ευημερία των Ελλήνων πολιτών, αποτιμώντας το επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή και τα κυρίαρχα συναισθήματα που βίωσε η κοινωνία κατά την εξαετία 2019-2025.

Τα συμπεράσματα του ΚΕΠΕ καθιστούν σαφές ότι η αποτίμηση της οικονομικής προόδου μιας χώρας δεν μπορεί πλέον να εγκλωβίζεται αποκλειστικά σε στενούς ποσοτικούς δείκτες, όπως το εισόδημα και η παραγωγή, αλλά οφείλει να ενσωματώνει τις ευρύτερες και πιο ποιοτικές παραμέτρους της ανθρώπινης καθημερινότητας.