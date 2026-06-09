Ενώ οι χρηματοοικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες κρατούν τα σκήπτρα στις ευκαιρίες απασχόλησης, η ελληνική αγορά εργασίας κατεβάζει ταχύτητα, με τον δείκτη προσλήψεων να υποχωρεί στις 7 μονάδες —φέρνοντας τη χώρα στην 9η χαμηλότερη θέση παγκοσμίως— καθώς οι εργοδότες επαναξιολογούν τα πλάνα τους λόγω του περιορισμού των ευρωπαϊκών κονδυλίων και του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Οι κλάδοι πρωταθλητές σε ευκαιρίες και προσλήψεις στην Ελλάδα

Παρά τη γενικότερη επιβράδυνση, συγκεκριμένοι τομείς στην Ελλάδα συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική προσλήψεων για το τρίτο τρίμηνο του 2026:

–Χρηματοοικονομικά και ασφάλειες: Αποτελεί τον πλέον ανταγωνιστικό κλάδο στη χώρα με τον Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης να διαμορφώνεται στις 32 μονάδες. Αν και παρουσιάζει κάμψη κατά 15 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφει μια εντυπωσιακή ετήσια άνοδο της τάξης των 25 μονάδων συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

–Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες: Ο κλάδος αυτός αγγίζει τις 36 μονάδες, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων δύο ετών, επιστρέφοντας στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Στον αντίποδα: Καταγράφεται ο χαμηλότερος δείκτης των τελευταίων τριών ετών στον κλάδο του δημόσιου τομέα, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, επιστρέφοντας στο αρνητικό πρόσημο των -2 μονάδων (επίπεδα β’ τριμήνου 2023).

Η ακτινογραφία της ελληνικής αγοράς εργασίας

Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup, στην οποία συμμετείχαν 520 Έλληνες εργοδότες, οι συνολικές προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένες.

Ο Δείκτης Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (Net Employment Outlook – NEO) διαμορφώνεται στις 7 μονάδες, καταγράφοντας σημαντική υποχώρηση κατά 12 μονάδες σε τριμηνιαία βάση και κατά 5 μονάδες σε ετήσια βάση. Με αυτήν την επίδοση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην ένατη χαμηλότερη θέση παγκοσμίως, υπολείποντας κατά 19 μονάδες από τον διεθνή μέσο όρο.

Οι Λόγοι πίσω από τις μεταβολές του προσωπικού

Οι Έλληνες εργοδότες που σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις αναφέρουν ως βασικούς μοχλούς ανάπτυξης:

-Την ανάπτυξη της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (37%, αν και μειωμένο από το 41% του προηγούμενου τριμήνου).

-Την κάλυψη κενών θέσεων που προέκυψαν από πρόσφατες αποχωρήσεις (26%).

-Την υλοποίηση συγκεκριμένων projects ή προσωρινών πρωτοβουλιών που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό (24%).

Στον αντίποδα, όσοι προβλέπουν μειώσεις προσωπικού αποδίδουν την απόφασή τους σε:

-Οικονομικές προκλήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση (34%).

-Οικειοθελείς αποχωρήσεις χωρίς δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης (31%).

-Εσωτερική αναδιοργάνωση ή προγραμματισμένη μείωση του προσωπικού (22%).

Γεωγραφικές τάσεις και μέγεθος επιχειρήσεων

Περιφερειακή εικόνα: Η πιο δυναμική περιοχή της χώρας είναι η υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής και Βόρειας Ελλάδας) με δείκτη 13 μονάδων, ο οποίος, παρά την τριμηνιαία πτώση των 8 μονάδων, είναι ενισχυμένος κατά 4 μονάδες σε ετήσια βάση. Αντίθετα, η Βόρεια Ελλάδα σημειώνει τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων τριών ετών, υποχωρώντας σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Μέγεθος οργανισμού: Οι μεγάλες επιχειρήσεις (5.000+ εργαζόμενοι) παραμένουν οι πιο αισιόδοξες με δείκτη 21 μονάδων (μειωμένος κατά 6 μονάδες από το προηγούμενο τρίμηνο). Στον αντίποδα, οι μικρές επιχειρήσεις (10-49 εργαζόμενοι) καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών, αγγίζοντας επίπεδα του δεύτερου τριμήνου του 2022.

Ο κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, εξηγεί το σκεπτικό πίσω από τα δεδομένα:

«Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μια συγκρατημένη αγορά εργασίας. Η υποχώρηση των προθέσεων προσλήψεων αντανακλά ένα περιβάλλον όπου οι εργοδότες επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους λόγω της επιβράδυνσης της αναπτυξιακής δυναμικής και του περιορισμού της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που στήριξε πρόσφατες επενδύσεις.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο και το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιτείνουν την αβεβαιότητα. Παρά ταύτα, η αγορά διατηρεί σημάδια σταθερότητας με ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες στην τεχνολογία, αλλά και για θέσεις χαμηλότερης εξειδίκευσης για άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες».

Η παγκόσμια εικόνα

Σε διεθνές επίπεδο, ο παγκόσμιος Δείκτης Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) υποχώρησε στις 26 μονάδες (πτώση 5 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά άνοδος 2 μονάδων ετησίως), με τις προοπτικές να εξασθενούν σε 33 από τις 42 χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα (σε δείγμα 40.592 εργοδοτών).

Ισχυρότεροι παγκόσμιοι κλάδοι: Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες (32%), Κατασκευές & Ακίνητα (31%), Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (29%).

Ο πιο αδύναμος παγκόσμιος κλάδος: Τουρισμός, Ξενοδοχεία & Εστίαση (14%).

Πρωταθλητές ανά περιοχή: Ινδία (48%) και Κίνα (33%) στην Ασία-Ειρηνικό, Πουέρτο Ρίκο (48%) και ΗΠΑ (45%) στην Αμερική, και Ηνωμένο Βασίλειο (37%) στην Ευρώπη.