Η στρατηγική στροφή προς τις μεγάλες τουριστικές αγορές εκτός Ευρώπης αποτελεί μια πρώτης τάξεως αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα μας, με τις πέντε βασικές long haul αγορές να αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερο από το 11% των συνολικών ελληνικών τουριστικών εισπράξεων.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ που διενεργήθηκε στις αρχές του 2026, η Ελλάδα παρουσιάζει μια σαφώς πιο εδραιωμένη εικόνα στην παραδοσιακή τριάδα της Αυστραλίας, του Καναδά και των ΗΠΑ, ενώ καλείται να καλύψει έδαφος για να ξεκλειδώσει την τεράστια προοπτική της Κίνας και της Ινδίας.

Η προτίμηση των ταξιδιωτών αυτών για πτήσεις άνω των 6 ωρών και διακοπές μακράς διάρκειας επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας μπορεί να εδραιωθεί ως κορυφαίος προορισμός, αρκεί να υιοθετήσει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση που να ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε εθνικότητας.

Στον χάρτη των προτιμήσεων για τους επόμενους 12 μήνες, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 12η θέση στην Αυστραλία και τον Καναδά, και τη 13η θέση στις ΗΠΑ.

Αντίθετα, στην Κίνα και την Ινδία βρίσκεται εκτός του top-15, καταλαμβάνοντας την 23η και την 37η θέση αντίστοιχα, καθώς οι Ασιάτες ταξιδιώτες επιλέγουν κατά κύριο λόγο προορισμούς της δικής τους ηπείρου.

Παρ’ όλα αυτά, η δυναμική της Κίνας είναι εντυπωσιακή, καθώς η Ελλάδα σκαρφάλωσε 8 θέσεις σε σχέση με το 2025. Στην περίπτωση της Ινδίας, παρά τη φαινομενική υποχώρηση κατά 11 θέσεις, η διαφορά σε ποσοστά είναι απειροελάχιστη, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το πεδίο για γρήγορη ανάκαμψη.

Σε επίπεδο μεσογειακού ανταγωνισμού, η Γαλλία και η Ιταλία διατηρούν τα πρωτεία σε όλες τις μακρινές αγορές, με την Ελλάδα να ακολουθεί σταθερά στην τρίτη ή τέταρτη θέση, ξεπερνώντας μάλιστα την Ισπανία στην αγορά της Αυστραλίας.

Η ακτινογραφία των πέντε αυτών αγορών αποκαλύπτει πολύ διαφορετικά προφίλ και οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Η Αυστραλία ξεχωρίζει ως η πιο ώριμη και άμεσα αξιοποιήσιμη αγορά λόγω της ισχυρής πρόθεσης των πολιτών της για μεγάλης διάρκειας ταξίδια.

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς παραμένουν πηγές επισκεπτών υψηλής δαπάνης με έντονο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον ήλιο, ενώ η Κίνα αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του μέλλοντος, με την αναγνωρισιμότητα της Ελλάδας να αυξάνεται σταθερά.

Την ίδια στιγμή, η Ινδία αντιπροσωπεύει τη σημαντικότερη μακροπρόθεσμη ευκαιρία, καθώς η ραγδαία άνοδος της μεσαίας τάξης της, η δίψα για νέους προορισμούς και η έναρξη απευθείας αεροπορικών συνδέσεων με την Ελλάδα μπορούν να ανατρέψουν τα σημερινά δεδομένα.

Οι ταξιδιωτικές διαθέσεις για το επόμενο δωδεκάμηνο παρουσιάζουν γεωγραφικές αποκλίσεις

Οι Αμερικανοί εμφανίζονται πιο διστακτικοί με το 54% να σχεδιάζει ταξίδι στο εξωτερικό, ποσοστό παρόμοιο με αυτό των Κινέζων που αγγίζει το 56%.

Στον αντίποδα, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί και οι Ινδοί δείχνουν πολύ μεγαλύτερη ταξιδιωτική έξαψη, με τα ποσοστά πρόθεσης να διαμορφώνονται στο 68%, 71% και 75% αντίστοιχα.

Ακόμα και στο κομμάτι των δραστηριοτήτων οι προτιμήσεις διχάζονται, αφού οι ταξιδιώτες από τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία ψηφίζουν παραδοσιακά αξιοθέατα και θάλασσα, ενώ οι επισκέπτες από την Κίνα και την Ινδία θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα την επαφή με τη φύση.