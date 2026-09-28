Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχεται ο κλάδος της επαγγελματικής αλιείας, με την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) να δηλώνει την πλήρη στήριξή της στη στάση εργασίας και τον παροπλισμό των σκαφών που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Η διαμαρτυρία θα ξεκινήσει από τα χαράματα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, ως μέσο πίεσης προς την πολιτεία για την άμεση αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

Κύρια αιτία της κρίσης αποτελεί η κατακόρυφη αύξηση της τιμής του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία έχει εκτινάξει το λειτουργικό κόστος των αλιευτικών σκαφών σε δυσβάσταχτα επίπεδα.

Η ΠΟΣΠΛΑ υπογραμμίζει την απουσία ουσιαστικών μέτρων στήριξης μέχρι σήμερα και καλεί την κυβέρνηση σε άμεσο διάλογο με τους εκπροσώπους των αλιέων.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η επιβάρυνση του πρωτογενούς τομέα μετακυλίεται αναπόφευκτα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνοντας το κόστος διάθεσης των τροφίμων και δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των καταναλωτών σε προσιτά ελληνικά αλιεύματα.

Για το λόγο αυτό, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση προς όλους τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Το μέγεθος του προβλήματος

Ο πυρήνας της κρίσης εντοπίζεται στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία εκτινάσσει το καθημερινό λειτουργικό κόστος κίνησης των αλιευτικών σκαφών.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί οικονομική ασφυξία στους επαγγελματίες του κλάδου, απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των αλιευτικών επιχειρήσεων και οδηγεί αναγκαστικά στον παροπλισμό του στόλου.

Οι επιπτώσεις της κατάστασης αυτής διαχέονται άμεσα στην αγορά και στους καταναλωτές.

Το αυξημένο κόστος παραγωγής και διάθεσης μετακυλίεται στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστώντας τα εγχώρια αλιεύματα ακριβότερα στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα, γεγονός που πλήττει την προσβασιμότητα των νοικοκυριών σε βασικά αγαθά διατροφής.

Την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται θεσμικό και πολιτικό κενό, καθώς παρατηρείται έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης από την πολιτεία και απουσία οργανωμένου διαλόγου για την προστασία της πρωτογενούς παραγωγής.

Ως άμεση αντίδραση σε αυτά τα αδιέξοδα, οι αλιείς προχωρούν σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, έχοντας στο πλευρό τους τους πωλητές των λαϊκών αγορών.