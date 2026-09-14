Στη Βουλή μεταφέρεται η ταλαιπωρία χιλιάδων δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010), εξαιτίας των σοβαρών καθυστερήσεων και των εμποδίων που προβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) στην εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Με κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, καταγγέλλεται ότι οι εταιρείες δεν έχουν προσαρμόσει τα συστήματά τους στον ορθό υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης, εκθέτοντας τους συνεπείς οφειλέτες στον κίνδυνο να εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμοι.

Η δικαστική απόφαση ξεκαθάρισε με αναδρομική ισχύ ότι ο εκτοκισμός πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Ωστόσο, πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα των servicers συνεχίζουν να εμφανίζουν τις παλαιές δόσεις, ενώ κατά την επικοινωνία ενημερώνουν τους πολίτες πως δεν έχουν δοθεί ακόμη οι απαιτούμενες οδηγίες.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έντονη ανασφάλεια στους δανειολήπτες, καθώς η εμφάνιση εσφαλμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, εγκυμονεί κινδύνους για τη δικαστική τους προστασία.

Με την ερώτησή της, η Μιλένα Αποστολάκη ζητά από την κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί δεν μερίμνησε για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης από τις εταιρείες διαχείρισης.

Παράλληλα, ζητά να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για την πλήρη και αναλυτική έγγραφη ενημέρωση κάθε δανειολήπτη σχετικά με το νέο ύψος της οφειλής του, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι καμία καθυστέρηση που οφείλεται στους servicers δεν θα επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στους πολίτες.