Ως χρονιά ουσιαστικών παρεμβάσεων, περισσότερης δικαιοσύνης και πραγματικών ευκαιριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιέγραψε το 2026 η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), στέλνοντας μήνυμα προς την πολιτεία και την αγορά ότι το ελληνικό εμπόριο χρειάζεται άμεσα μέτρα στήριξης για να αντέξει τις πιέσεις της εποχής.

Οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑ, που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, παρουσία εκπροσώπων του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου, Παύλος Πολιτάκης, καθώς και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, υπογράμμισε ότι το ελληνικό εμπόριο δοκιμάζεται καθημερινά από τα αυξημένα λειτουργικά κόστη, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης, επισημαίνοντας ότι το 2026 δεν μπορεί να χαθεί χωρίς συγκεκριμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΕΣΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, με παρεμβατικό και τεκμηριωμένο λόγο, καταθέτοντας σαφείς προτάσεις και ξεκάθαρες θέσεις.

«Στόχος μας είναι η υπεράσπιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το δικαίωμα των εμπόρων σε ένα δίκαιο και λειτουργικό επιχειρηματικό περιβάλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.