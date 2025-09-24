Η αγορά ακινήτων αλλάζει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Η κλιματική κρίση και η ανάγκη για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και εξοικονόμηση ενέργειας, οι νέες ευκαιρίες που προσφέρει η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και επικοινωνιών, οι ευέλικτοι τρόποι εργασίας που επικράτησαν μετά την πανδημία, αλλά και η επιθυμία των ανθρώπων για έναν υγιεινό και ευχάριστο τρόπο ζωής, συνθέτουν το σύγχρονο μωσαϊκό των επιλογών για επενδύσεις σε ακίνητα.

Από τα βιοκλιματικά κτίρια ως τις έξυπνες πόλεις και τις αστικές αναπλάσεις, οι ευκαιρίες για όσους θέλουν να ακολουθούν τις πιο σύγχρονες επενδυτικές τάσεις, αυτή τη στιγμή είναι περισσότερες από ποτέ.

Ποιες όμως είναι οι σύγχρονες τάσεις στις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων;

Όπως αναφέρει η LAMDA Development στο blog της οι σύχρονες τάσεις εστιάζονται στα ακόλουθα:

Βιωσιμότητα- Παγκόσμιο στοίχημα και επενδυτική ευκαιρία

Το στοίχημα της βιωσιμότητας του πλανήτη δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα των επενδύσεων στα ακίνητα. Έτσι, τα πράσινα, βιοκλιματικά κτίρια καταλαμβάνουν σταθερά τις πρώτες θέσεις στις επενδυτικές τάσεις των τελευταίων ετών. Τα κτίρια αυτά κατασκευάζονται από βιώσιμα υλικά με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Ιδιαίτερα ελκυστικά είναι τα κτίρια που διαθέτουν διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας LEED ή BREEAM, καθώς οι 2 αυτές κορυφαίες πιστοποιήσεις αυξάνουν σημαντικά την αξία τους. Η τελευταία τάση στις επενδύσεις ακινήτων είναι οι λεγόμενες «πόλεις των 15 λεπτών». Πρόκειται για πόλεις στις οποίες σε διάστημα μόλις 15 λεπτών με τα πόδια ή με το ποδήλατο, μπορεί κανείς να προσεγγίσει τον χώρο εργασίας του, καταστήματα, κτίρια εκπαίδευσης ή υγειονομικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς χώρους και χώρους ψυχαγωγίας.

Οι πόλεις των 15 λεπτών (όπως θα είναι η νέο πόλη του Ελληνικού, με τη δημιουργία της να είναι σε πλήρη εξέλιξη) απαιτούν σύγχρονο αστικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει κτίρια ή χώρους μικτής χρήσης, ανοικτούς δημόσιους χώρους πρασίνου και επανασχεδιασμό των οδικών δικτύων και των μεταφορών με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και τη μικρο-κινητικότητα.

Σύγχρονοι τρόποι εργασίας και ζήτηση ακινήτων

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει δραστικά χάρη στην πρόοδο των επικοινωνιών αλλά και διάφορες εξαιρετικές συνθήκες, όπως η πανδημία. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, η άνοδος της εξ αποστάσεως εργασίας αύξησε τον αριθμό των digital nomads, οι οποίοι αναζητούν σε διάφορα μέρη του κόσμου άνετες κατοικίες με σύγχρονους χώρους γραφείων, ώστε να συνδυάζουν την ευχάριστη διαβίωση με την εργασία τους. Παράλληλα, τα νέα μοντέλα υβριδικής εργασίας έχουν αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για κτίρια κοινόχρηστων γραφείων (co-working), με ευέλικτους χώρους εργασίας υψηλής αισθητικής.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τέτοιους χώρους προέρχεται από μικρές και μεσαίες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, οι σύγχρονοι χώροι γραφείων πρέπει να είναι διαμορφωμένοι με τρόπο που να ενισχύουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση, και να προάγουν την ποιότητα ζωής. Έτσι, στα σύγχρονα γραφεία βρίσκουμε γυμναστήρια, καφέ, εστιατόρια και άλλες ανέσεις που ενισχύουν την ευεξία και την παραγωγικότητα. Μέσα από αυτές τις επενδύσεις, οι εταιρείες δημιουργούν ένα πιο ελκυστικό και άνετο περιβάλλον εργασίας που συμβάλλει στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων.

Επενδύσεις σε ακίνητα στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας

Η ραγδαία αύξηση ψηφιακών τεχνολογιών όπως IoT, cloud, 5G και AI απογείωσε το ενδιαφέρον των επενδυτών για έξυπνα κτίρια και, κατ’ επέκταση, για έξυπνες πόλεις (smart cities). Πρόκειται για αναπτύξεις που αξιοποιούν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες για να εξασφαλίσουν βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης, να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να προσφέρουν άνετες συνθήκες διαβίωσης προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες. Σε μια έξυπνη πόλη, οι υποδομές είναι συνδεδεμένες, με αποτέλεσμα λιγότερη σπατάλη, πιο εύκολες και πράσινες μετακινήσεις, και μια πιο λειτουργική καθημερινότητα.

Στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, οι τεχνολογίες αιχμής έχουν επαναπροσδιορίσει τα εμπορικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν πλέον ολοκληρωμένες διαδραστικές εμπειρίες που συνδυάζουν τις αγορές με την ψυχαγωγία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα εμπορικά κέντρα της LAMDA που συνταιριάζουν την πολυτέλεια και την υψηλή αισθητική, με στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης και γαστρονομικών απολαύσεων για όλη την οικογένεια.

Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για κτίρια υποδομών τεχνολογίας, όπως κέντρα δεδομένων (data centers). Οι τάσεις αυτές φαίνεται πως θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια.

Μια σημαντική εξέλιξη στον κλάδο είναι οι εικονικές ξεναγήσεις σε ακίνητα, οι οποίες πλέον αποτελούν το 1ο βήμα για μια επενδυτική απόφαση, καθώς εξοικονομούν χρόνο και χρήματα στους επενδυτές. H LAMDA Development προσφέρει τη δυνατότητα εικονικών ξεναγήσεων με τεχνολογία VR στα ακίνητα της γειτονιάς Little Athens που δημιουργούνται στο The Ellinikon.

Όπως αναφέρει η LAMDA, η επένδυση του The Ellinikon στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας βάζει την Ελλάδα στον χάρτη των ελκυστικότερων προορισμών για επενδύσεις σε ακίνητα στην Ευρώπη. Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς συνολικής επιφάνειας 6,2 εκατ. τ.μ., μια έξυπνη πόλη των 15 λεπτών πρόκειται να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης, πλαζ, μαρίνα, καθώς επίσης και βιοκλιματικά κτίρια με έξυπνες τεχνολογίες αισθητήρων και IoT