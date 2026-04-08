Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 15% και πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι παρατείνει το τελεσίγραφό του στο Ιράν, της Τεχεράνης πως είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί και του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ πως τίθεται σε ισχύ κατάπαυση του πυρός «παντού» στη Μέση Ανατολή με «άμεση ισχύ», που ανακούφισαν τις αγορές, με τους χρηματιστηριακούς δείκτες στην Ασία να απογειώνονται κατά τις πρώτες συναλλαγές.

Περί τις 03:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, μειωνόταν κατά 15,40%, στα 99,55 δολάρια.

Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, έπεφτε κατά 15,03%, στα 92,85 δολάρια.

Υποχώρησαν έτσι κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων, σε κλίμα ευφορίας για την προοπτική κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, όπου μαίνεται πόλεμος για πάνω από πέντε εβδομάδες.

Ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου στο Τόκιο σημείωνε αλματώδη άνοδο (+4%), όπως και ο Kospi σε αυτό της Σεούλ (+5,94%).