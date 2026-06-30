Το νέο σχέδιο νόμου με θέμα τη «Βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης: Περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις» παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την υφυπουργό Άννα Ευθυμίου και τον γενικό γραμματέα Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο.

Κεντρικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η ριζική βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου του δεύτερου ασφαλιστικού πυλώνα (στον οποίο ανήκουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια), ώστε να καταστεί πιο απλό, λειτουργικό, προστατευτικό και ελκυστικό, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και του ΤΕΚΑ, αλλά και την ιδιωτική ασφάλιση.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να προσφέρει πρόσθετη συνταξιοδοτική προστασία στους εργαζόμενους, κίνητρα στις επιχειρήσεις και παράλληλα να ενισχύσει την εθνική οικονομία μέσω της αποταμίευσης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς άξονες, με τον πρώτο να εστιάζει στην ευελιξία και την απλούστευση της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Προς αυτή την κατεύθυνση, εισάγεται ο θεσμός των Ανοιχτών ΤΕΑ, τα οποία θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ταμεία αυτά θα μπορούν να υποδέχονται γρήγορα και χωρίς προηγούμενη εποπτική έγκριση νέες επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των μικρότερων εταιρειών και των ελεύθερων επαγγελματιών που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν εμπόδια.

Ο δεύτερος άξονας στοχεύει στο να γίνει η επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, εισάγοντας τον εξορθολογισμό του φορολογικού πλαισίου.

Τα φορολογικά κίνητρα πλέον αποσυνδέονται από τα έτη ασφάλισης και συνδέονται άμεσα με την ηλικία του ασφαλισμένου, καταργώντας ουσιαστικά τη φορολογική ποινή για όσους επιλέγουν να εισέλθουν στο σύστημα σε μεγαλύτερη ηλικία.

Παράλληλα, δίνεται στα ΤΕΑ η δυνατότητα παροχής προγραμμάτων υγείας, ενώ θεσπίζεται το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), το οποίο θα εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρείες προσφέροντας ισοδύναμη προστασία δικαιωμάτων με τα προγράμματα των ΤΕΑ.

Ο τρίτος άξονας αφορά την ισχυρή προστασία των ασφαλισμένων, με κορυφαία παρέμβαση τη θεσμοθέτηση της πλήρους φορητότητας των δικαιωμάτων, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλειες.

Επιπλέον, εισάγεται οριζόντια ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική καταχώριση των ΟΑΠΕΣ σε δημόσιο μητρώο, κανόνες ορθής διανομής, πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και τακτική ενημέρωση των ασφαλισμένων για την πορεία των επενδύσεών τους.

Το νομοσχέδιο μεριμνά επίσης για την προστασία των ανέργων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα παραμονής στην επαγγελματική ασφάλιση, ενώ αναβαθμίζει συνολικά το επενδυτικό πλαίσιο των παρόχων.

Η ηγεσία του υπουργείου υπογράμμισε τα πολλαπλά οφέλη της μεταρρύθμισης σε τρία επίπεδα.

Για τους ασφαλισμένους, εξασφαλίζεται ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος, ευκολότερη πρόσβαση στη συμπληρωματική προστασία, διαφάνεια και δυνατότητα πρόσθετων παροχών.

Για τις επιχειρήσεις, το νέο πλαίσιο αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού (employer branding), δίνει τη δυνατότητα για εργοδοτικές παροχές μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και διευκολύνει τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

Τέλος, για την εθνική οικονομία, η μεταρρύθμιση συμβάλλει στη συσσώρευση επενδυτικών κεφαλαίων, διοχετεύει απαραίτητη ρευστότητα στην αγορά αποτρέποντας τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, και ενισχύει μακροπρόθεσμα τη συνταξιοδοτική επάρκεια των νοικοκυριών.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Άννα Ευθυμίου σημείωσε ότι το νομοσχέδιο ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, προσφέροντας λύσεις με πολλαπλασιαστικό όφελος και εκπέμποντας ένα μήνυμα κυβερνητικής αξιοπιστίας, σταθερότητας και προοπτικής.