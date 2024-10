Γευστικές περιηγήσεις σε οκτώ διαδρομές του κρασιού στη Μακεδονία και την Ήπειρο, με οίνους και αποστάγματα από συνολικά 34 οινοποιεία, υπόσχονται τα φετινά «ΒορΟινά», η οινική εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο η ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος».

Τα φετινά «ΒορΟινά» θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλάς», παρουσιάζοντας οίνους λευκούς, ροζέ, ερυθρούς, ακόμη και orange, ξηρούς, ημίξηρους, ημίγλυκους ή γλυκείς, ήρεμους και αφρώδεις, σε νεοκυκλοφόρητες ή παλαιότερες αγαπημένες ετικέτες, αλλά και πειραματικά κρασιά, παλιές σοδειές, διαφορετικά μεγέθη φιαλών και πολλές οινικές εκπλήξεις.

Από τη Διαδρομή του Κρασιού των θεών του Ολύμπου, στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν τα οινοποιεία Κτήμα Κατσαρού (Κρανιά Ολύμπου) και Kitrvs (Πύδνα Πιερίας).

Από τη Διαδρομή της Ηπείρου, το «παρών» θα δώσουν τα Zoinos Winery (Ζίτσα Ιωαννίνων) και Κατώγι Αβέρωφ (Μέτσοβο), ενώ από τη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών οι επισκέπτες και επισκέπτριες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κρασιά του Αμπελώνα Καμκούτη (Βελβεντό Κοζάνης) και των κτημάτων Βογιατζή (Βελβεντό), Στεργίου (Καστοριά), Πάντου (Υδρούσα Φλώρινας) και Άλφα (Αμύνταιο Φλώρινας).

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας θα «συναντήσουν» κρασιά από το Κτήμα Ταραλά (Πατρίδα), την Argyrakis Wines (Τριπόταμος), την Ευστρατία Ταζογλίδου (Νάουσα), τα κτήματα Διαμαντάκος (Μαντέμι), Φουντή (Νέα Στράντζα) και Κυρ-Γιάννη (Γιαννακοχώρι) κι από τα οινοποιεία Αργατία (Ροδοχώρι) και Βαένι (Επισκοπή).

Κρασιά των οινοποιείων Κτήμα Ζην Ηδέως (Λουτράκι Αλμωπίας, Πέλλα) και Μικρό Κτήμα Τίτου- Δύο Ποτάμια (Παιονία, Γουμένισσα) θα εκπροσωπήσουν τη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας, ενώ από τη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης μετέχουν το Οινοποιείο Κεχρής (Καλοχώρι), το Κτήμα Γεροβασιλείου (Επανομή) και το Κτήμα Φλόριαν (Τρίλοφος).

Από τη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής, στα τραπέζια των «ΒορΟινών» θα σερβιριστούν κρασιά από το Κτήμα Πόρτο Καρράς (Νέος Μαρμαράς), το Μετόχι Μυλοπόταμος (Άγιον Όρος), το Akrathos Newlands Winery (Μεγάλη Παναγία) και το Κτήμα Λειβαδιώτη (Μαραθούσα), ενώ από τη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου οι επισκέπτες θα γευτούν οίνους των Κτήμα Βιβλία Χώρα (Κοκκινοχώρι Καβάλας), Οινοποιείο Αμπελόεις (Φωλιά Ν. Περάμου Καβάλας), Κτήμα Τέχνη Οίνου (Μικροχώρι Δράμας), Nico Lazaridi (Αγορά Δράμας), Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη (Αδριανή Δράμας), Κτήμα Παυλίδη (Κοκκινόγεια Δράμας), Oenops (Προσοτσάνη Δράμας) και Το Κτήμα τ’ Αποστόλη (Άμπελοι Σερρών).

Η έκθεση θα πλαισιώνεται από τις εξής παράλληλες εκδηλώσεις: ημερίδα για την κλιματική κρίση και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην καλλιέργειας της αμπέλου και την οινοποίηση (στις 13.00-15.00, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Αριστοτέλειο και Δημοκρίτειο), «ντιμπέιτ» οινοποιών με θέμα «Καλό κρασί VS marketing» (16:00-17:00), Masterclass για τις «Διεθνείς ποικιλίες που καλλιεργούνται στη Βόρεια Ελλάδα VS Rest of the World», σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων (19:00-21:00) και θεματικά τραπέζια γευσιγνωσίας με σπάνιες ποικιλίες που καλλιεργούνται στον βορειοελλαδικό αμπελώνα και με τα χρυσά βραβευμένα κρασιά από τον διαγωνισμό «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy» 2024 (13.00-21.00).

Η συμμετοχή στο παράλληλο πρόγραμμα είναι δωρεάν, με το γενικό εισιτήριο των ΒορΟινών (με εξαίρεση το masterclass).

Το κόστος εισόδου στα ΒορΟινά ανέρχεται στα 12 ευρώ (οκτώ ευρώ για φοιτητές και φοιτήτριες, με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας στην είσοδο), ενώ στην τιμή του εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται το ειδικό ποτήρι γευσιγνωσίας κρασιού – δώρο.

Η είσοδος είναι δωρεάν για επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης και εμπόριου οίνου, καθώς και για δημοσιογράφους (με την ένδειξη της επαγγελματικής κάρτας/συμπλήρωση στοιχείων).