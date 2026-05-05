Η συνεχιζόμενη πολεμική ένταση με το Ιράν και ο στρατηγικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, προκαλούν πλέον ισχυρούς κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Ο «συναγερμός» έχει μεταφερθεί στις αγορές κρατικών ομολόγων, όπου οι αποδόσεις —δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο δανείζονται οι κυβερνήσεις— καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Η πίεση είναι πλέον ασφυκτική, και εάν δεν αλλάξουν τα αρνητικά δεδομένα το ταχύτερο δυνατόν, οι επιπτώσεις θα ξεπεράσουν τα σημερινά όρια συναγερμού.

ΗΠΑ και Βρετανία στο επίκεντρο των πιέσεων

Οι μεγαλύτερες οικονομίες της Δύσης έρχονται αντιμέτωπες με αρνητικά ρεκόρ δεκαετιών:

Ηνωμένες Πολιτείες: Για πρώτη φορά από το περασμένο καλοκαίρι, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το «ψυχολογικό φράγμα» του 5%. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αναγκάσουν τη Fed σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Μεγάλη Βρετανία: Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική, με το επιτόκιο των 30ετών τίτλων να εκτινάσσεται στο 5,76%, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 1998. Η πολιτική αστάθεια και το ενεργειακό κόστος τροφοδοτούν το κύμα φυγής των επενδυτών από τις λίρες.

Η «ακτινογραφία» της Ευρωζώνης και η ελληνική ανθεκτικότητα

Στην Ευρώπη, η άνοδος των αποδόσεων είναι οριζόντια, αν και παρουσιάζει διακυμάνσεις:

Τα γερμανικά 10ετή ομόλογα σημείωσαν άνοδο 30 μονάδων βάσης, ενώ τα ιταλικά επιβαρύνθηκαν κατά 50 μονάδες.

Η Ελλάδα σε θέση ισχύος: Παρά την άνοδο της τάξεως των 44 μονάδων βάσης (στο 3,79%), το ελληνικό ομόλογο εμφανίζει πλέον χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ιταλία, δείγμα της βελτιωμένης εμπιστοσύνης των αγορών προς τη χώρα.

Τέλος στην «περίοδο χάριτος» από την Κομισιόν

Οι εξελίξεις αυτές έχουν θορυβήσει τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πρόσφατη εισήγησή της προς το Eurogroup, ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια στενεύουν:

Όχι σε οριζόντια μέτρα: Η στήριξη προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις πρέπει να είναι αυστηρά προσωρινή και στοχευμένη.

Κατάργηση της ρήτρας διαφυγής: Με τα ελλείμματα και το χρέος σε υψηλά επίπεδα, οι χώρες δεν μπορούν πλέον να επικαλούνται εξαιρέσεις από τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Διατήρηση αξιοπιστίας: Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι η δημοσιονομική συγκράτηση είναι η μόνη «άγκυρα» για να περιοριστεί η περαιτέρω άνοδος των επιτοκίων δανεισμού.

Όσο, λοιπόν, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον – Τεχεράνης παραμένουν σε τέλμα και η απειλή βομβαρδισμών πλανάται πάνω από τη Μέση Ανατολή, οι αγορές θα παραμένουν σε κατάσταση «πολεμικής ετοιμότητας», με το κόστος του χρήματος να παραμένει σε απαγορευτικά επίπεδα για τους υπερχρεωμένους παίκτες και όχι μόνο.