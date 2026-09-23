Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναβάθμισε ελαφρά στο 2,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, παρά τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι αρνητικές επιπτώσεις της σύρραξης αντισταθμίζονται από τις δημόσιες ενισχύσεις για την άμβλυνση των υψηλών τιμών της ενέργειας, αλλά και από τις δυναμικές επενδύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παρά την αναθεώρηση επί τα βελτίω κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με την εκτίμηση του Ιουνίου, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί φέτος, σε σχέση με την αύξηση κατά 3,4% που είχε καταγραφεί το 2025, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Οργανισμού.

Στην έκθεσή του, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας επιβραδύνθηκε αλλά παρέμεινε ανθεκτική.

Ως βασικούς παράγοντες αυτής της αντοχής ορίζει τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, τη μερική προσφυγή σε εναλλακτικές πρώτες ύλες, την αύξηση της προσφοράς από τις οικονομίες του Κόλπου, την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς και τον συνεχή δυναμισμό των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα αρχίσει να ανακάμπτει στο 3% το 2027 (παρά τη μικρή υποχώρηση κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη), χάρη στη σταδιακή υποχώρηση των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αυστηρή νομισματική πολιτική και την αύξηση των βασικών επιτοκίων από μεγάλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά, ο Οργανισμός παραμένει επιφυλακτικός, υπογραμμίζοντας ότι οι παγκόσμιες προοπτικές εξαρτώνται άμεσα από την εξέλιξη του πολέμου που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, ο οποίος επηρεάζει τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων σε πολλές χώρες τροφοδοτεί την αβεβαιότητα και καθιστά ευάλωτη τη δημοσιονομική τους κατάσταση.

Για τους λόγους αυτούς, ο ΟΟΣΑ απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν αυστηρότερο έλεγχο των δημοσίων δαπανών και να περιοριστούν σε μέτρα στήριξης που είναι αυστηρά στοχευμένα και χρονικά περιορισμένα απέναντι στην κρίση των τιμών της ενέργειας.