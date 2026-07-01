Σε τροχιά εξομάλυνσης και έντονης συγκράτησης φαίνεται πως κινείται η αγορά των σούπερ μάρκετ, καθώς ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο του 2026 διαμορφώθηκε στο οριακό +0,39% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Η τάση αποκλιμάκωσης γίνεται ακόμη πιο σαφής στη μηνιαία σύγκριση, με τον δείκτη τιμών του Ιουνίου να παρουσιάζει μείωση κατά -0,29% σε σχέση με τον Μάιο του 2026, ενώ σε επίπεδο κυλιόμενου δωδεκαμήνου η συνολική αύξηση αγγίζει το 1,56%.

Η εικόνα αυτή προκύπτει από μεικτές τάσεις στο εσωτερικό των καταστημάτων, καθώς από τις 23 κατηγορίες προϊόντων που εξετάστηκαν, οι 14 σημείωσαν άνοδο και οι 9 υποχώρηση.

Τις εντονότερες αποπληθωριστικές πιέσεις δέχτηκαν οι τροφές και τα είδη για κατοικίδια με πτώση -5,56%, τα είδη πρωινού και τα ροφήματα με -2,60%, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα με -2,53%.

Παράλληλα, μειώσεις καταγράφηκαν στα απορρυπαντικά και τα είδη καθαρισμού κατά -2,02%, αλλά και στην ευρύτερη κατηγορία με χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής που υποχώρησαν κατά -1,06%.

Οι θετικές αυτές μεταβολές αποδίδονται κυρίως στη γενικότερη ομαλοποίηση που παρατηρείται στην αγορά, σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών παραγωγού σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών.

Στον αντίποδα, ορισμένα προϊόντα συνέχισαν να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να εντοπίζονται στα αλλαντικά που σημείωσαν άνοδο +4,80% και στα έτοιμα γεύματα με +3,91%.

Ακολουθούν οι βρεφικές και παιδικές τροφές με αύξηση +3,62%, τα γαλακτοκομικά και οι χυμοί ψυγείου με +3,59%, καθώς και τα νερά, τα αναψυκτικά και οι χυμοί που ενισχύθηκαν κατά +3,37%.

Η γενικότερη συγκράτηση των τιμών στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένα δομικά πλεονεκτήματα του κλάδου.

Κατά την τελευταία διετία, οι μεγάλες αλυσίδες καταφέρνουν να απορροφούν πιέσεις χάρη στους μεγάλους όγκους προϊόντων που διακινούν, τις οικονομίες κλίμακας, την οργανωσιακή και τεχνολογική τους ετοιμότητα, αλλά και τη δυναμική διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο παίζει η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων τους, καθώς τα μεγάλα σημεία πώλησης εξαντλούν γρήγορα το στοκ τους και προχωρούν άμεσα σε νέες αγορές για την αναπλήρωσή του, με αποτέλεσμα οι όποιες μειώσεις τιμών να φτάνουν πολύ πιο γρήγορα στο ράφι και κατ’ επέκταση στον τελικό καταναλωτή.

Τέλος, η αυξανόμενη επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία καταγράφουν σταθερή άνοδο τα τελευταία δύο χρόνια και διαθέτουν μεγαλύτερο εύρος κωδικολογίου στις μεγάλες αλυσίδες, λειτουργεί ως ένα επιπλέον ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, προσφέροντας πιο οικονομικές εναλλακτικές επιλογές.