Στα 1,45 δισεκατομμύρια ευρώ παραμένει το βαρύ εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας έναντι της Ιταλίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά μειονεκτική θέση της χώρας στο διμερές εμπόριο, παρά τη μικρή οριακή μείωση από τα 1,47 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Παρά τη συνολική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 7,46% (στα 2,45 δισ. ευρώ από 2,28 δισ. ευρώ) και του συνολικού όγκου εμπορίου στα 6,35 δισ. ευρώ (αύξηση 5,4%), η ποιότητα και η σύνθεση των ελληνικών αποστολών αναδεικνύουν μια οικονομία που στηρίζεται σε ενεργειακά προϊόντα και πρωτογενή παραγωγή, την ώρα που οι εισαγωγές από την Ιταλία, ύψους 3,90 δισ. ευρώ (αυξημένες κατά 4,15%), κυριαρχούνται από προϊόντα υψηλής τεχνολογικής και βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας.

Στην πραγματικότητα, η διόγκωση των εξαγωγών χαρακτηρίζεται τεχνητή γιατί οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, οι εξαγωγές των οποίων εκτινάχθηκαν κατά 82,2% φτάνοντας τα 567,5 εκατ. ευρώ (από 311,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025).

Ακολουθούν το αλουμίνιο με 235 εκατ. ευρώ, τα γαλακτοκομικά με 229,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 25,3%), τα λίπη και έλαια με 187,1 εκατ. ευρώ (σημειώνοντας βουτιά 35,7%) και τα ψάρια/θαλασσινά με 183 εκατ. ευρώ (αύξηση 9,9%).

Παρά τις αυξήσεις σε φρούτα (32,4%), χαλκό (27,1%), φάρμακα (19,3%) και πλαστικά (17,9%), κρίσιμοι παραγωγικοί τομείς κατέγραψαν σοβαρή υποχώρηση, με τις εξαγωγές καπνού να υποχωρούν κατά 15,5%, των δημητριακών κατά 22,5%, των ηλεκτρικών μηχανών κατά 22,6% και των τεχνουργημάτων από σίδηρο και χάλυβα να κατακρημνίζονται κατά 81,8%.

Η εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από την ιταλική βιομηχανία παραμένει συντριπτική

Ο μηχανολογικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός που εισάγεται από την Ιταλία ανήλθε σε 904,5 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 23,2% των συνολικών εισαγωγών, ενώ ακολουθούν τα οχήματα και ανταλλακτικά με 218,7 εκατ. ευρώ, τα φαρμακευτικά με 203,4 εκατ. ευρώ, καθώς και τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία σημείωσαν αύξηση άνω του 50% φτάνοντας τα 189,8 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ανάγλυφα ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, όπου η Ελλάδα συνεχίζει να τροφοδοτεί τη γείτονα χώρα με καύσιμα και τρόφιμα, επανεισάγοντας ακριβό εξοπλισμό και βιομηχανικά αγαθά.