Η επιλογή των κτηνοτρόφων σε Ευρώπη και Αμερική να σφάξουν τα κοπάδια τους, εκτοξεύει τις παγκόσμιες τιμές βοδινού κρέατος, καθώς η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται ενισχύει τους φόβους ότι η προσφορά δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τη ζήτηση.

Το σερί αύξησης των τιμών τον Σεπτέμβριο και το νέο ιστορικό ρεκόρ που καταγράφηκε, ενίσχυσαν τους φόβους της αγοράς, αλλά και την ανησυχία των καταναλωτών.

Εν τω μεταξύ, απαισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των ειδικών και εφιαλτικά τα σενάρια για την επόμενη πενταετία, καθώς δεν αναμένεται, άμεσα τουλάχιστον, αποκλιμάκωση των τιμών.

Στην παρούσα φάση, η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι τα κοπάδια στις ΗΠΑ φτάνουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, στην αύξηση των τιμών στη Βραζιλία, κορυφαίο εξαγωγέα, και στις ανησυχίες για το παράσιτο New World screwworm στο Μεξικό.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αύξηση αυτή τροφοδοτεί το γενικότερο κόστος των τροφίμων, που τον Ιούλιο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στους καταναλωτές και τις αρμόδιες Αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρατήρησε ότι οι τιμές τροφίμων ανεβαίνουν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, ενώ το British Retail Consortium τόνισε ότι οι υψηλότεροι μισθοί και το ενεργειακό κόστος συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές εισροών για πολλούς παραγωγούς.

Στις ΗΠΑ, η περιορισμένη εγχώρια προσφορά και οι ευνοϊκές διεθνείς τιμές ενθαρρύνουν τις εισαγωγές, ιδιαίτερα από την Αυστραλία, όπου οι τιμές αυξήθηκαν, σύμφωνα με την FAO.

Παράλληλα, οι τιμές βοοειδών στη Βραζιλία αυξήθηκαν, στηριζόμενες από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση, παρά την περιορισμένη πρόσβαση στις ΗΠΑ λόγω υψηλότερων δασμών.

Το κρέας ήταν η μοναδική βασική ομάδα τροφίμων που κατέγραψε άνοδο τον Σεπτέμβριο, ενισχυμένη και από τις τιμές του πρόβειου κρέατος.

Ο συνολικός δείκτης τροφίμων μειώθηκε ελαφρώς, καθώς οι τιμές σε σιτηρά, φυτικά έλαια, γαλακτοκομικά και ζάχαρη υποχώρησαν.

Νέο κύμα ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά – Περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εν τω μεταξύ, δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την τιμή του κρέατος και στη χώρα μας, το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται να πλήξει την αγορά τροφίμων, με το κρέας να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας.

Η τιμή του μοσχαριού γάλακτος ήδη αγγίζει τα 16 ευρώ το κιλό, με τους ειδικούς να φοβούνται περαιτέρω αύξηση τους επόμενους μήνες.

Οι εκπρόσωποι των κρεοπωλών επισημαίνουν πως κανείς δεν γνωρίζει πού θα σταματήσει αυτή η ανοδική πορεία.

Όπως εξηγούν, η μείωση της κτηνοτροφίας σε πολλές περιοχές της χώρας, σε συνδυασμό με τη διαρκή ζήτηση για μοσχαράκι αλλά και για αρνί, λειτουργούν ως μοχλός πίεσης, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές.

Παράλληλα, νέοι περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, η παραγωγή βοοειδούς κρέατος θα πρέπει να μειωθεί έως και 35%, προκειμένου να περιοριστούν οι ρύποι που προέρχονται από τη βοοτροφία.

Με την παραγωγή να συρρικνώνεται, τις ευρωπαϊκές οδηγίες να περιορίζουν ακόμη περισσότερο την κτηνοτροφία, και τις ασθένειες να πλήττουν τα κοπάδια, το κρέας και τα γαλακτοκομικά βρίσκονται σε τροχιά συνεχών ανατιμήσεων.

Το μόνο βέβαιο, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, είναι πως οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος στο τραπέζι τους το επόμενο διάστημα.