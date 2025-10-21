Το κόστος ανοικοδόμησης της Συρίας μετά από 13 χρόνια καταστροφικού πολέμου ενδέχεται να ξεπεράσει τα 216 δισ. δολάρια, σύμφωνα με νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, που παρουσιάστηκε σήμερα.

«Οι προκλήσεις που έρχονται είναι τεράστιες, όμως η Παγκόσμια Τράπεζα είναι έτοιμη να εργαστεί στο πλευρό του συριακού λαού και της διεθνούς κοινότητας για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Ζαν-Κλοντ Καρέ, Διευθυντής του Τμήματος Μέσης Ανατολής του οργανισμού.

Κατεστραμμένη οικονομία, διαλυμένες υποδομές

Στην έκθεση τονίζεται ότι το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας έχει μειωθεί κατά 53% την περίοδο 2010–2022, ενώ οι υλικές ζημιές είναι τεράστιες. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

-Οι υποδομές φέρουν το μεγαλύτερο βάρος, με ζημιές 52 δισ. δολαρίων (48% του συνόλου),

Ακολουθούν οι κατοικίες με 33 δισ. και τα μη οικιστικά κτήρια (Σχολεία, Νοσοκομεία κ.λπ.) με 23 δισ.

-Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι το Χαλέπι, η Δαμασκός και η Χομς.

-Η Τράπεζα υπογραμμίζει ότι το κόστος ανοικοδόμησης αντιστοιχεί σε δέκα φορές το προβλεπόμενο ΑΕΠ της χώρας για το 2024, καταδεικνύοντας την έκταση της οικονομικής καταστροφής.

Νέοι ηγέτες, παλιές προκλήσεις

Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια περίοδο ριζικής πολιτικής αλλαγής στη Συρία. Οι νέες ισλαμιστικές Αρχές, που ανέλαβαν την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, έχουν θέσει ως άμεση προτεραιότητα την ανασυγκρότηση της χώρα.

Επιμέλεια: Μιχ. Παπανίδης

Πηγή: AFP