Έντονο κύμα πιέσεων σαρώνει τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, με αφετηρία τις βαριές απώλειες που κατέγραψαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί σε Wall Street και Ασία.

Παρότι τα ευρωπαϊκά ταμπλό έχουν συγκριτικά μικρότερη άμεση έκθεση στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, δεν έμειναν ανεπηρέαστα από το γενικευμένο κλίμα αποστροφής κινδύνου.

Στις πρωινές συναλλαγές, οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε βαθύ κόκκινο, με το Παρίσι να χάνει 1,28%, το Λονδίνο 1,45% και τη Φρανκφούρτη να υποχωρεί κατά 1,44%, ενώ στο Μιλάνο οι απώλειες διαμορφώθηκαν στο 0,96%.

Είχε προηγηθεί πραγματική κατάρρευση στα ασιατικά χρηματιστήρια, όπου ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε «βουτιά» 5,96% και ο νοτιοκορεατικός Kospi κατρακύλησε κατά 6,02%.

Το ιστορικό σοκ στη Wall Street και η ανθεκτικότητα της Ευρώπης

Το έναυσμα για την παγκόσμια διόρθωση δόθηκε από τη Νέα Υόρκη, όπου ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 5,52%. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από την περίοδο επιβολής των παγκόσμιων δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, την άνοιξη του 2025.

Παρ’ όλα αυτά, σε μακροπρόθεσμη βάση από την αρχή του έτους, οι ευρωπαϊκές μετοχές συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι των αμερικανικών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διατηρεί κέρδη της τάξης του 10,58%, ξεπερνώντας αισθητά την άνοδο του S&P 500 που βρίσκεται στο 7,42%, αλλά και του Nasdaq που περιορίζεται στο 4,62%.

Το πολιτικό «φρένο» στα κέντρα δεδομένων των ΗΠΑ

Η αιτία της ξαφνικής ανησυχίας των επενδυτών εντοπίζεται στα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Η ενίσχυση των Δημοκρατικών ερμηνεύεται από την αγορά ως πιθανό εμπόδιο στην ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς πολλοί νεοεκλεγέντες εκπρόσωποι είχαν τοποθετήσει στον πυρήνα της εκστρατείας τους το πάγωμα νέων κέντρων δεδομένων (data centers).

Την ίδια στιγμή, ψηφοφόροι σε δεκάδες πόλεις ενέκριναν τοπικές απαγορεύσεις ή αυστηρούς περιορισμούς στη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων.

Η εξέλιξη αυτή απειλεί να ανακόψει τις μαζικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών ομίλων, οι οποίες υπήρξαν ο βασικός τροφοδότης της οικονομικής ανάπτυξης και της χρηματιστηριακής ανόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.

Η «άβολη μετάβαση» και ο ρόλος των ημιαγωγών

Αναλύοντας τον επενδυτικό κύκλο της τεχνητής νοημοσύνης, η επικεφαλής στρατηγικής της Saxo Markets, Charu Chanana, διακρίνει τρία στάδια: την αρχική εκτόξευση των επεξεργαστών, τη μαζική δημιουργία υποδομών και, τέλος, την ευρεία εφαρμογή και εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Κατά την εκτίμησή της, η αγορά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δυσκολότερη φάση, δηλαδή στη μετάβαση από το δεύτερο στο τρίτο στάδιο.

Οι κατασκευαστές ημιαγωγών και κυκλωμάτων, που προμηθεύουν τα data centers, δέχονται το μεγαλύτερο βάρος αυτών των αναταράξεων.

Στην ευρωπαϊκή αγορά πάντως, μετά τις ισχυρότατες πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, οι μετοχές κολοσσών όπως η STMicroelectronics, η Soitec, η ASML και η Infineon έδειξαν σημάδια σταθεροποίησης, συγκρατώντας τις απώλειές τους σε οριακά επίπεδα.