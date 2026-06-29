Οριστικό τέλος μπαίνει στο έκτακτο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών, το οποίο λήγει επίσημα στις 30 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγγάρη, καθώς και των επικεφαλής του ΣΕΒ, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός, η ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου, μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οδηγεί σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων, γεγονός που επιτρέπει την αλλαγή στρατηγικής.

Για το μεταβατικό δίμηνο του Ιουλίου και του Αυγούστου, η κυβέρνηση απέσπασε τη ρητή δέσμευση του επιχειρηματικού κόσμου για πλήρη σταθεροποίηση των τιμών στην αγορά, χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.

Η δέσμευση αυτή αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που είχαν ήδη υποστεί μείωση κατά 6% το προηγούμενο διάστημα λόγω του πλαφόν, διασφαλίζοντας ότι οι μειωμένες αυτές τιμές θα διατηρηθούν ανέπαφες, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, το καλοκαιρινό αυτό δίμηνο θα αξιοποιηθεί για την κατάλληλη προετοιμασία της αγοράς, ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να τεθεί σε εφαρμογή μια «εθνική κοινωνική συμφωνία».

Αυτή η νέα συμφωνία θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που χρησιμοποιούνται καθημερινά από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, με πρωταρχικό στόχο την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ βρέθηκαν στην τελική τους ευθεία, καθώς το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, εκπνέει εντός 24 ωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινας Τσαγγάρη, καθώς και των επικεφαλής του ΣΕΒ, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Στόχος της συνάντησης ήταν η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, ώστε να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές στα βασικά αγαθά και μετά την άρση του υφιστάμενου καθεστώτος.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε μια συγκεκριμένη λίστα με περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες η εφοδιαστική αλυσίδα καλείται να προχωρήσει σε μειώσεις τιμών που θα ξεκινούν από 5% έως 6%, με πιθανότητα ακόμη μεγαλύτερων ποσοστών ανάλογα με το είδος.

Το μέτρο αυτό αφορά τόσο βασικά τρόφιμα που επιβαρύνουν τον πληθωρισμό, όπως το νωπό κρέας και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όσο και είδη πρώτης ανάγκης, όπως καθαριστικά, απορρυπαντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Η εφαρμογή αυτών των μειωμένων τιμών σχεδιάζεται να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους.