Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2024, στα 29,95 ευρώ έπεσε η μεγαβατώρα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ουσιαστικά διαμορφώθηκε σχεδόν στο μισό του επιπέδου που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο εφέτος.

Το φυσικό αέριο διαπραγματευόταν σε στενό εύρος για εβδομάδες, εκτιμώντας αν θα υπάρχει αρκετό φυσικό αέριο για τον χειμώνα. Οι κρύες αέριες μάζες άργησαν να καλύψουν την γηραιά ήπειρο με αποτέλεσμα τα αποθέματα φυσικού αερίου να είναι σε υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, οποιαδήποτε πρόοδος προς την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και τις τιμές.

Η Ρωσία έχει πάψει να είναι ο κορυφαίος προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει πλέον περίπου το 10% των εισαγωγών καυσίμων της.

Φέτος, οι σταθερές εισροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και η παροχή μέσω αγωγών από τη Νορβηγία, βοήθησαν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της.

Οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από ό,τι πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν η ραγδαία άνοδος των τιμών προκάλεσε κρίση στο κόστος διαβίωσης, σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ωστόσο, οι πρόσθετες προμήθειες από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των τιμών τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: Αγορά φυσικού αερίου