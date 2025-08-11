Νέες ανατιμήσεις στο αιγοπρόβειο κρέας φέρνουν τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά, αλλά και η θανάτωση χιλιάδων ζώων, δημιουργώντας ελλείψεις στην αγορά. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Παλάσκας, γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων:

«Τον τελευταίο μήνα έχουν κλείσει τα σφαγεία. Απαγορεύει τη μετακίνηση ζώων από τις μονάδες προς τα σφαγεία.

Στην κατανάλωση το κρέας δεν υπάρχει, υπάρχουν πολύ μικρές ποσότητες οι οποίες έρχονται από γειτονικές περιφέρειες, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής δεν θα βρει πρόβειο και αρνίσιο κρέας και θα είναι πανάκριβο».

Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, η τιμή παραγωγού για το πρόβειο κρέας που σήμερα είναι στα 4 με 4,5 ευρώ το κιλό, θα ανέλθει τις επόμενες ημέρες ακόμα και στα 6 ευρώ το κιλό, με το κόστος να μετακυλίεται και στους καταναλωτές.

Το μπούτι από τα 9,5 με 11 ευρώ δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμα και τα 12,5 ευρώ το κιλό, ενώ τα παϊδάκια που σήμερα κοστίζουν από 10 έως 12 ευρώ ενδέχεται να αγγίξουν τα 13,5 ευρώ το κιλό.

Ο κρεοπώλης Νίκος Καρατζιώλης επισημαίνει:

«Συνεχίζει να ζητά ο κόσμος πρόβειο, υπάρχει και κάποιος κόσμος που ακούει όλα αυτά που γίνονται για τις ζωονόσους και φοβάται, αλλά υπάρχει ένα 70% που συνεχίζει να επιζητεί το κρέας».

Σε υψηλές τιμές εξακολουθεί να κινείται και το αρνί, με τους παραγωγούς να πωλούν στα 8,5 ευρώ το κιλό και να φτάνει στα σούπερ μάρκετ στα 13 με 14 ευρώ το κιλό και στα κρεοπωλεία ακόμη και στα 17 ευρώ.

Ωστόσο, εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η τιμή του αρνιού δεν θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η κατανάλωση έχει μειωθεί σημαντικά.

Ο Βαγγέλης Ρίζος, Πρόεδρος Κρεοπωλών Λάρισας, αναφέρει:

«Δεν μπορούμε να προμηθευτούμε το πρόβειο και το αρνάκι. Τα σφαγεία μας δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν, να προμηθευτούμε το πρόβειο, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε άλλο νομό, να γίνει η μετακίνηση στο δικό μας νομό.

Που σημαίνει όλο αυτό πάλι ένα μεγάλο κόστος και για εμάς που θα το προμηθευτούμε και στον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής που θα το πληρώσει κάτι παραπάνω».

Αυξημένες έως και 25% σε σχέση με πέρυσι, είναι οι τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας, καθώς η ευρωπαϊκή συμφωνία για την πράσινη μετάβαση έχει οδηγήσει σε μείωση του ζωικού κεφαλαίου.

Στην Ελλάδα, που καλύπτει τις ανάγκες της σε βόειο κρέας από εισαγωγές σε ποσοστό 80% η τιμή της μπάλας έχει αυξηθεί από τα 12,5 ευρώ πέρσι, στα 15,8 ευρώ το κιλό φέτος.