Στο 51,5% ανήλθε το ποσοστό των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων που διαθέτουν κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η σημαντική αυτή αύξηση αποτυπώνει την πορεία εφαρμογής του νόμου που κατέστησε υποχρεωτική, από την 1η Ιουνίου 2025, την ασφάλιση των οχημάτων για τους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και της πλημμύρας. Υπενθυμίζεται ότι κατά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης ανερχόταν μόλις στο 27,5%.

Η έρευνα της ΕΑΕΕ βασίστηκε σε στοιχεία από 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων στον κλάδο αυτοκινήτων, καλύπτοντας περίπου 7,1 εκατομμύρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Τα ποσοστά ανά κάλυψη

Από το σύνολο των 28 ασφαλιστικών εταιρειών, οι 22 παρέχουν αναλυτικό διαχωρισμό των καλύψεων για δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό.

Οι επιχειρήσεις αυτές εκπροσωπούν το 83,4% της αγοράς (περίπου 5,9 εκατομμύρια συμβόλαια).

Από την ανάλυση του χαρτοφυλακίου τους στις 30 Ιουνίου 2026, προκύπτουν τα εξής ποσοστά κάλυψης:

Δασική πυρκαγιά: 58,7% των συμβολαίων.

Πλημμύρα: 58,9% των συμβολαίων.

Σεισμός: 25,6% των συμβολαίων (κάλυψη που παραμένει προαιρετική εκ του νόμου).

Η ΕΑΕΕ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει την τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης των συμβολαίων, προκειμένου να αποτυπώνεται η βαθμιαία προσαρμογή των ιδιοκτητών οχημάτων στο νέο θεσμικό πλαίσιο.