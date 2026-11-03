Σε δυναμική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους προχωρούν οι Τράπεζες στην Ελλάδα, σχεδιάζοντας να καλύψουν περισσότερες από εξακόσιες νέες θέσεις εργασίας εντός του 2027.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οκτώ πιστωτικά ιδρύματα —οι Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, CrediaBank, Optima bank, Citi και Τράπεζα Ηπείρου— ενώνουν τις δυνάμεις τους υπό την ομπρέλα της ΕΕΤ για τη διοργάνωση του «The Monday Festival», μιας μεγάλης διατραπεζικής εκδήλωσης καριέρας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στον πολυχώρο «Πειραιώς 260» στον Ταύρο.

Η πρωτοβουλία λειτουργεί ως γέφυρα ενημέρωσης τόσο για νέους πτυχιούχους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, όσο και για έμπειρα στελέχη που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον ριζικό ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών.

Μέσα από διαδραστικές συναντήσεις, workshops και ανοιχτό διάλογο με κορυφαία τραπεζικά στελέχη, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να χαρτογραφήσουν τις σύγχρονες επαγγελματικές διαδρομές, να εξοικειωθούν με τις απαιτούμενες δεξιότητες του μέλλοντος και να ενημερωθούν άμεσα για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Τι «κυνηγάνε οι τραπεζίτες»

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τομείς υψηλής εξειδίκευσης και τεχνολογικής αιχμής, αντανακλώντας τις νέες προτεραιότητες του συστήματος.

Η πληροφορική και ο μετασχηματισμός μέσω τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα και η ψηφιακή τραπεζική, η βιώσιμη χρηματοδότηση και τα κριτήρια ESG, καθώς και οι κλασικοί αλλά αναβαθμισμένοι τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, της διαχείρισης κινδύνων και της εμπειρίας πελάτη, συνθέτουν τον βασικό καμβά των νέων ρόλων.

Παράλληλα, τα πιστωτικά ιδρύματα προβάλλουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανταγωνιστικών αποδοχών, με μέσα επίπεδα αμοιβών σαφώς υψηλότερα από τον μέσο όρο του ιδιωτικού τομέα, προγράμματα πρόσθετων επιβραβεύσεων, ευέλικτες μορφές τηλεργασίας και στοχευμένη μέριμνα για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ιδίως για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν για το κοινό, με απαραίτητη την έγκαιρη ηλεκτρονική προκράτηση θέσης μέσω της πλατφόρμας themondayfestival.gr.