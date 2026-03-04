Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών, η οποία αποτελεί σήμερα την επιτομή της απάντησης στην κρίση, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο 9ο συνέδριο Shipping Finance.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τρέχουσα κρίση υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφοροποίηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2019, έχει επικεντρωθεί σε αυτό», τόνισε.

«Η Ελλάδα επένδυσε σημαντικά στον τομέα του φυσικού αερίου πριν από την Ουκρανική κρίση, με την Ρεβυθούσα, τον πλωτό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό, τον αγωγό ΤΑΡ, τους συμπιεστές στην Κομοτηνή και την Αμπελιά ώστε να γίνουμε κάτι πολύ περισσότερο από τελικός προορισμός του φυσικού αερίου. Μέχρι το 2019, εισάγαμε 6-7 δισ. κυβικά μέτρα, τα οποία καταναλώνονταν στη χώρα.

Το 2024, εισάγαμε 17 δισ, εκ των οποίων τα 11 εξήχθησαν. Ταυτόχρονα, επενδύουμε σημαντικά στις διασυνοριακές ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τώρα έχουμε ένα μείγμα που επιτρέπει τη διαφοροποίηση», πρόσθεσε.

Επανέλαβε δε ότι μέσα στην εβδομάδα ξεκινά η συζήτηση στη Βουλή για τις έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου με την Κοινοπραξία Chevron/Helleniq Energy, με στόχο η χώρα να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου.

Αναφερόμενος εξάλλου στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου υπογράμμισε την στρατηγική του αξία για τη χώρα μας.

«Πρώτον, ΗΠΑ και ΕΕ συμφωνούν απολύτως στην απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου. Φέτος, ακόμα το ρωσικό φυσικό αέριο εισέρχεται στην περιοχή η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αλλά για την Ελλάδα, υπάρχει μια ευρύτερη εικόνα. Ο διάδρομος δημιουργεί συνδεσιμότητα σε μια περιοχή με 100 εκατ. κατοίκους.

Ο Νταγκ Μπέργαμ, υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, δήλωσε σε μια συζήτηση think-tank στην Ουάσινγκτον ότι ο κάθετος διάδρομος είναι η καλύτερη ασφάλεια για την περιοχή», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

«Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν αποδείξει ότι είναι ανθεκτικοί και είναι παρόντες όταν υπάρχουν ευκαιρίες. Οι ίδιοι άλλωστε υποστηρίζουν τη μεταφορά του αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη και είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρας το έργο», κατέληξε.