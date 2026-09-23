Έως το τέλος του μήνα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με φόντο τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι η τιμή του βαρελιού έχει υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει τα 108 δολάρια.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις ήδη υπάρχουσες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, όπως η στήριξη στην αντλία για το ντίζελ.

Αναφερόμενος στη δημοσιονομική ευελιξία, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης νέας ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια ευρωπαϊκή απόφαση θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τα μέτρα που προγραμματίζει η κυβέρνηση.

Στο πολιτικό πεδίο, ο αναπληρωτής υπουργός απέρριψε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για μείωση κατά 50% στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη πρόταση συνεπάγεται απώλεια εσόδων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναγκαστικά θα απαιτούσε την επιβολή νέων φόρων για να καλυφθεί, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες είναι πλήρως κοστολογημένες.

Όσον αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, σημείωσε ότι εφαρμόστηκε για τις χρήσεις 2022 και 2023, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν επηρεάζει άμεσα την τιμή στην αντλία.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της δημιουργίας 600.000 νέων θέσεων εργασίας, των χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών και του στόχου για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, σημειώνοντας ότι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται χάρη στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών.

Σχετικά με τους ευρωπαϊκούς πόρους, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την περίοδο 2026-2030 ανέρχεται στα 23 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον 7 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα διοχετευθούν σε κοινωνικές δράσεις. Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034, οι πόροι για την Ελλάδα υπολογίζονται σε 49,5 δισ. ευρώ, με την οριστική συμφωνία να αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Στον τομέα της στέγασης, παρουσίασε τις παραμέτρους του προγράμματος «Σπίτι μου 3», το οποίο αφορά περίπου 15.000 οικογένειες, διευρύνοντας το ηλικιακό όριο στα 55 έτη, τη μέγιστη αξία ακινήτου στις 400.000 ευρώ (ανώτατο δάνειο 230.000 ευρώ) και καλύπτοντας ακίνητα με άδεια έως το 2007.

Παράλληλα, από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά το πρόγραμμα ανακαίνισης ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιδότηση έως 95% (έως 36.000 ευρώ), δίνοντας προτεραιότητα σε 14.000 κλειστές κατοικίες.

Τέλος, προανήγγειλε ότι στα τέλη Δεκεμβρίου ενεργοποιείται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα κινητοποιήσει δάνεια συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ, προσφέροντας επιτόκιο 0,35% ή εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 80%, ενώ θα ακολουθήσουν και νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της παραγωγικής αυτονομίας.