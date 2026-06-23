Η παραγωγικότητα και το δημογραφικό αποτελούν τα δύο πλέον κρίσιμα σημεία-κλειδιά για την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συζήτηση στο πλαίσιο του «5ου Cantina Academy» με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε η ανάγκη άμεσης άρσης των εμποδίων που καθηλώνουν την παραγωγικότητα, ώστε να αντισταθμιστούν οι πιέσεις από τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το δημογραφικό ως ένα υπαρξιακό πρόβλημα, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, καθώς καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν πιάνει αυτήν τη στιγμή το απαραίτητο ποσοστό αναπλήρωσης (replacement rate) των δύο παιδιά ανά ζευγάρι, που απαιτείται για τη σταθερότητα της πληθυσμιακής καμπύλης. Για τα ελληνικά δεδομένα, έκανε εκτενή αναφορά στην ομιλία της περσινής ΔΕΘ, η οποία αφορούσε μια φορολογική μεταρρύθμιση με κέντρο βάρους το δημογραφικό.

Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ελλάδα καταγράφει χαμηλότερη παραγωγικότητα από τον ήδη χαμηλό ευρωπαϊκό μέσο όρο, την ίδια στιγμή που έρχεται αντιμέτωπη με σημαντική πτώση τόσο του συνολικού, όσο και του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της, με ορισμένες περιφέρειες να πλήττονται δυσανάλογα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το σίγουρο βήμα για την αντιμετώπιση της κατάστασης είναι η αφαίρεση των εμποδίων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε τη βαθιά του πίστη ότι η πολιτική σταθερότητα είναι το «οξυγόνο στο δωμάτιο», η αξία του οποίου γίνεται αντιληπτή κυρίως όταν λείπει, φέρνοντας ως παράδειγμα τα όσα βίωσε η χώρα το 2015, όταν υπαρξιακά ζητήματα κρίνονταν μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι, με τη νέα του ιδιότητα ως Πρόεδρος στο Eurogroup, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τού διηγούνται συχνά τα γεγονότα εκείνης της περιόδου, εκτιμώντας ότι ο κόσμος γνωρίζει και μεταβολίζει βαθιά αυτές τις εμπειρίες.

Τέλος, αναφορικά με τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι το νούμερο ένα ζήτημα είναι το κόστος της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση του ενεργειακού κόστους στην πηγή του αποτελεί την καλύτερη πολιτική ανταγωνιστικότητας, αλλά και την καλύτερη κοινωνική πολιτική.

Πρόκειται για ένα θέμα που ο ίδιος έχει θέσει ήδη στο Eurogroup και στις ευρύτερες συζητήσεις των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών, αλλά και στο επίπεδο των ηγετών, αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με χώρες όπως η Γαλλία, που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια και διαθέτουν πιο ανταγωνιστική βιομηχανία.

Καταλήγοντας, τόνισε την ανάγκη για μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, σημειώνοντας ότι πλέον θα υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη βιομηχανία.