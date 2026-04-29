Η Μόσχα, εξετάζοντας και αναλύοντας τις τελευταίες εξελίξεις, σχεδιάζει να παραμείνει στον ΟΠΕΚ+, στον οποίο εντάχθηκε το 2016.

Σε αντίθεση με τις κατά καιρούς δηλώσεις του Ντ. Τραμπ, η Ρωσία πιστεύει ότι ο Οργανισμός συμβάλλει στη ρύθμιση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν οι κερδοσκοπικές διακυμάνσεις.

Την αντίδραση της Ρωσίας προκάλεσε η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να εγκαταλείψουν αιφνιδίως τον ΟΠΕΚ, ώστε να απελευθερωθούν από τις δεσμεύσεις παραγωγής.

Βεβαίως, το γεγονός ότι τα ΗΑΕ ήταν ο τέταρτος παραγωγός πετρελαίου εντός του Οργανισμού προκαλεί ερωτήματα για την βιωσιμότητα του, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι η δεύτερη σε παραγωγή «μαύρου χρυσού», πίσω από τη Σαουδική Αραβία.