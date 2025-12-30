Προλαβαίνουν οι καταναλωτές να κάνουν τις τελευταίες αγορές του χρόνου, καθώς τα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν μέχρι αργά τη παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Μπορεί το εορταστικό ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος να είναι ως στις 18:00, όμως τα περισσότερα μαγαζιά θα παραμείνουν μέχρι αργά ανοιχτά, με σκοπό να εξυπηρετήσουν.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:

Παραμονή Πρωτοχρονιάς – Σούπερ Μάρκετ

Σκλαβενίτης: 09:00 – 20:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 09:00 – 20:00

Market In: 09:00 – 20:00

LIDL: 09:00 – 20:00

Μασούτης: 09:00 – 20:00

Κρητικός: 09:00 – 20:00

Παραμονή Πρωτοχρονιάς – Μαγαζιά και Mall

The Mall Athens: 10:00 – 19:00 (τουλάχιστον) έως 10:00 – 21:00 (ανώτατο)

Athens Metro Mall: 09:00 – 18:00 (ΕΛΑΧΙΣΤΟ/MINIMUM) 09:00 – 21:00 (ΜΕΓΙΣΤΟ/MAXIMUM)

River West: 09:00 – 21:00 (ανώτατο)

Avenue: 09:00:00-20:00

River West: Θα είναι ανοιχτό από τις 09:00. Δεν έχει ανακοινώσει τι ώρα κλείνει.

Designer Outlet (π. McArthurGlen): 10:00 – 21:00

Attica: 10:00-21:00

Public: 10:00-21:00

Το ωράριο σε Βαρβάκειο και λοιπά καταστήματα

Η Βαρβάκειος αναμένεται να είναι ανοιχτή την Παραμονή Πρωτοχρονιάς έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τα ζαχαροπλαστεία θα είναι επίσης ανοιχτά μέχρι αργά, πάνω-κάτω μέχρι τις 21:00 είτε 22:00.