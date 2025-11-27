Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις», παρατείνεται εκ νέου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, η ισχύς του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων του π.δ. 34/1995.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός της παράτασης ισχύος του μέτρου που αφορά στο ανώτατο όριο αναπροσαρμογής μισθώματος για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026, είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων.

Επιπλέον με την τροπολογία παρατείνεται και η ισχύς των προθεσμιών απογραφής των οικονομικών δραστηριοτήτων και της ανάρτησης των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη γνωστοποίηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχου (ΟΠΣ ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026, «προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς να τους επιβληθεί διοικητική κύρωση ως απόρροια παρέλευσης της προθεσμίας» όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

Παράταση ισχύος διατάξεων υπουργείου Ανάπτυξης: α) Ανώτατο όριο αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, β) Απογραφή και ανάρτηση δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 96 ν. 5007/2022.

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί καθορισμού του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) οι λέξεις «από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026»,

β) οι λέξεις «του έτους 2024» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του έτους 2025», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 (Α’ 30), επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2025».

2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί απογραφής υφιστάμενων δραστηριοτήτων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

3. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 14Β του ν. 4442/2016, περί ανάρτησης δικαιολογητικών γνωστοποίησης, δημοσιότητας και ρύθμισης ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Τ. Θεοδωρικάκος: Η παράταση ενός έτους στο πλαφόν 3% για τα εμπορικά ενοίκια συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην κοινωνική συνοχή

Έπειτα από συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Σταύρο Καφούνη, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε την παράταση για ακόμα ένα έτος του ανώτατου πλαφόν 3% στις αυξήσεις των ενοικίων επαγγελματικής στέγης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου, το οποίο απέδειξε στην πράξη ότι στηρίζει ουσιαστικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προστατεύοντας τη βιωσιμότητά τους χωρίς να αδικεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων -και θα ψηφιστεί σήμερα με τροπολογία.

H διατήρηση του πλαφόν στις αυξήσεις των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη σταθερότητα της αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Mε αφορμή την παράταση στο πλαφόν του 3% στις αυξήσεις των ενοικίων, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε:

«Το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τους φορείς της αγοράς και στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων. Η παράταση του ανώτατου πλαφόν 3% στα επαγγελματικά ενοίκια είναι ένα δίκαιο και ισορροπημένο μέτρο, που συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής».

Το υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες της αγοράς και να προωθεί λύσεις που ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική ευημερία.

* Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πηγή: ΥΠΑΝ