Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή απόψεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Booking.com B.V.

Η υπόθεση αφορά την πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά των διαδικτυακών κρατήσεων για ξενοδοχειακά καταλύματα (OTAs).

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου 2026, επρόκειτο αρχικά να ολοκληρωθεί στις 20 Ιουλίου, ωστόσο η αρχή αποφάσισε να δώσει επιπλέον χρόνο στην αγορά προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή αναλυτικών παρατηρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποστείλουν τις θέσεις τους ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Διαβούλευση – Δεσμεύσεις Booking».

Η αρχή διευκρινίζει ότι τυχόν στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο αιτιολογημένο αίτημα και μια ξεχωριστή, μη εμπιστευτική εκδοχή του κειμένου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες παρεμβάσεις ή συμπληρωματικές τροποποιήσεις μετά το πέρας της νέας καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης.