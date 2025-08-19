Έως τις 8 Οκτωβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για θερμοκήπια και στέγαστρα φυτικής παραγωγής, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της εν λόγω παρέμβασης είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού θερμοκηπίων για τη βελτίωση της καλλιέργειας των κηπευτικών, με ταυτόχρονη μετατόπιση σε καλλιεργητικές πρακτικές υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της μεθόδου καλλιέργειας, και την μείωση των εισροών ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.

Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς και από νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του Αγροτικού Συνεταιριστικού Δικαίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) των αιτήσεων στήριξης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ, ενώ τα ανώτατα όρια του συνολικού προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο και δικαιούχο, θα εξειδικευτούν στην οικεία πρόσκληση και δεν θα ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Τονίζεται ότι η ένταση στήριξης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της δαπάνης, τον τόπο της επένδυσης και την ιδιότητα του επενδυτή ως εξής:

1. Ένταση στήριξης 60% στις επιλέξιμες δαπάνες των ακόλουθων κατηγοριών:

1.1. Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής εντός των επιλέξιμων κατασκευών.

1.2. Συστήματα υδροπονίας / αεροπονίας.

1.3. Αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκινούμενα μηχανήματα (ελκυστήρες, μηχανές συλλογής κ.λπ.)

2. Ένταση στήριξης 50% στις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες.

3. Προσαύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την έδρα του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της στήριξης δεν υπερβαίνει :

3.1. Το 70% για δικαιούχους, των οποίων η έδρα βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

3.2. Το 65% για δικαιούχους των οποίων η έδρα βρίσκεται στη Θεσσαλία, στην ΠΕ Έβρου και στον Δήμο Δομοκού.

3.3. Το 65% για δικαιούχους των οποίων η έδρα βρίσκεται σε ηπειρωτικές περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

4. Για δαπάνες που υλοποιούνται από γεωργούς νεαρής ηλικίας, ανεξαρτήτως χωροθέτησης έδρας εκμετάλλευσης, προβλέπεται προσαύξηση της έντασης στήριξης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες με ανώτατη ένταση στήριξης το 70%.

Επιπλέον, όπως γνωστοποίησε το ΥΠΑΑΤ, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλων για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την αρμόδια γενική γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα.