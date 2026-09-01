Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την 31η Αυγούστου 2026 ολοκληρώθηκε πλήρως η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου για το σύνολο των έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τα ορόσημα του τελικού αιτήματος εκταμίευσης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Η επιτυχής αυτή ολοκλήρωση αφορά συνολικά 117 ορόσημα και στόχους που εμπίπτουν στο σκέλος των επιχορηγήσεων, καθώς και 6 επιπλέον ορόσημα που αφορούν το δανειακό σκέλος του προγράμματος.

Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαδικασία αξιολόγησης για το 8ο επαυξημένο αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων και το 7ο αίτημα πληρωμής δανείων.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα ενσωματώνουν 49 ορόσημα και στόχους, διεκδικώντας ευρωπαϊκούς πόρους συνολικού ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε 866 εκατομμύρια ευρώ για επιχορηγήσεις και 3,68 δισεκατομμύρια ευρώ για δάνεια.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου με την υποβολή του 9ου και τελικού αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων, σε συνδυασμό με το 8ο και τελικό αίτημα πληρωμής δανείων.

Αυτές οι καταληκτικές αιτήσεις περιλαμβάνουν 123 ορόσημα και στόχους, ξεκλειδώνοντας την εισροή των τελευταίων πόρων ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική οικονομία.