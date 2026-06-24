Στη δέσμη παρεμβάσεων της κυβέρνησης με στόχο την προστασία των καταναλωτών αναφέρθηκε εκτενώς ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ERTNEWS.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι έχουν ληφθεί πρωτοφανή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα μέτρα με σκοπό μια πιο δίκαιη και προσιτή αγορά για τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο εξαιρετικά παρεμβατικό μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης, σημειώνοντας ότι καμία προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση στο παρελθόν και ότι η εφαρμογή του έχει ήδη επιφέρει μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε αλλαγές στο μέτωπο των καυσίμων, εξηγώντας ότι το αντίστοιχο πλαφόν που είχε επιβληθεί για την περίοδο των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον σε τροχιά κατάργησης.

Όπως επεσήμανε, εφόσον οριστικοποιηθεί ο τερματισμός των συγκρούσεων, η αγορά των καυσίμων αναμένεται να ηρεμήσει άμεσα, γεγονός που επιτρέπει την αφαίρεση του συγκεκριμένου περιορισμού.

Όσον αφορά τα τρόφιμα, ο Υπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ για την επίτευξη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας με μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σε ορίζοντα τριών έως τεσσάρων ημερών, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές προτάσεις, το πλαφόν στα τρόφιμα θα παραμείνει ως το μοναδικό εργαλείο ελέγχου της αγοράς.

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei», ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτονόητα ψηφιακά εργαλεία γίνονται αντικείμενο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ως ένα χρήσιμο, διαδραστικό εργαλείο που ενημερώνεται καθημερινά και προστατεύει τον καταναλωτή, προσφέροντας ένα δίχτυ ασφαλείας μέσω αυστηρών ελέγχων από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή.

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι πέρα από τις διευκολύνσεις προς τους δανειολήπτες, έπεται νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση με σκοπό την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Θεοδωρικάκος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Όπως ανέφερε, ένας πολιτικός που έχει διατελέσει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει κανέναν λόγο να προχωρήσει σε μια κίνηση που θα τραυματίσει την παράταξη στο τέλος της διαδρομής του, καλώντας όλες τις πλευρές να διαφυλάξουν την ενότητα του κυβερνώντος κόμματος.