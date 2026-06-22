Το ζήτημα της στέγασης και της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες, αλλά και προσεκτικές παρεμβάσεις, στην κτηματαγορά. Με αφορμή το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη στέγαση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) πήρε ξεκάθαρη θέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για ιδέες που αφορούν την επιβολή αγορανομικού ελέγχου και «πλαφόν» στα μισθώματα.

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η επιστροφή σε πρακτικές του παρελθόντος θα έχει καταστροφικές συνέπειες, τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και —κυρίως— για τους ίδιους τους ενοικιαστές που αναζητούν στέγη.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η ισορροπία στις τιμές των ενοικίων δεν μπορεί να επιτευχθεί με αναγκαστικούς περιορισμούς, αλλά αποκλειστικά μέσα από τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Το πρωταρχικό ζητούμενο της αγοράς σήμερα είναι η εφαρμογή μέτρων που θα «ανοίξουν τα κλειστά σπίτια» και θα αυξήσουν τον αριθμό των διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση. Μόνο με την ενίσχυση της προσφοράς μπορεί να αναχαιτιστεί η ανοδική πορεία των τιμών, με φυσικό και βιώσιμο τρόπο.

Οι μοιραίες συνέπειες του αγορανομικού ελέγχου στα μισθώματα

Αν και το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής περιλαμβάνει πολλές θετικές προτάσεις, η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι η έμμεση αναφορά σε μέτρα ελέγχου των τιμών —ιδιαίτερα σε παλαιά ακίνητα χαμηλής ενεργειακής κλάσης— απειλεί να ακυρώσει κάθε άλλη θετική προσπάθεια. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς και ανήκουν κυρίως σε ηλικιωμένους και οικονομικά ασθενέστερους μικροϊδιοκτήτες. Μια τέτοια παρέμβαση θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στα εξής αποτελέσματα:

Στις Υφιστάμενες Μισθώσεις: Το «πάγωμα» ή η αναγκαστική μείωση των ενοικίων, σε συνδυασμό με τις αναγκαστικές παρατάσεις των συμβολαίων, θα μετέτρεπε την αγορά σε ένα άτυπο, μόνιμο «Ενοικιοστάσιο». Αυτό θα οδηγούσε στην πλήρη εγκατάλειψη και απαξίωση των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους, καθώς δεν θα υπήρχε κανένα κίνητρο για συντήρηση, ανακαίνιση ή ανέγερση νέων κατοικιών.

Στις Νέες Μισθώσεις: Η επιβολή ορίων από το κράτος θα προκαλούσε τεράστια διστακτικότητα στους ιδιοκτήτες να εκμισθώσουν τα ακίνητά τους. Παράλληλα, θα ωθούσε νομοτελειακά τους συμβαλλόμενους σε «υπόγειες» συμφωνίες και αναγκαστική απόκρυψη των πραγματικών ποσών, προκειμένου να αποφευχθούν οι ποινικές κυρώσεις και η φορολογία. Με αυτόν τον τρόπο, τα πρώτα θύματα θα ήταν τα νέα ζευγάρια και οι νέοι άνθρωποι που δεν θα έβρισκαν σπίτια, αλλά και τα ίδια τα δημόσια έσοδα.

Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση απόσυρση κάθε τέτοιας πρότασης από τη διαβούλευση. Όπως σημειώνει, και μόνο η παρουσία αυτών των ιδεών στον δημόσιο διάλογο ξυπνά «ανατριχιαστικές μνήμες» του παρελθόντος, όπως ο νόμος για το «Θεμιτό Μίσθωμα» (1978–1984) που οδήγησε χιλιάδες ιδιοκτήτες στα δικαστήρια για ελάχιστες δραχμές, οι πολυετείς δεσμεύσεις περιουσιών (1984–1994) και το κατοχικό ενοικιοστάσιο (1940–1965).

Οι 5 αντιπροτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ για τη λύση του στεγαστικού

Αντί για περιορισμούς, η ΠΟΜΙΔΑ καταθέτει μια δέσμη ρεαλιστικών και αναπτυξιακών προτάσεων με στόχο την άμεση αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά:

Φορολογική απαλλαγή για κλειστά ακίνητα: Επέκταση της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για νέες μισθώσεις κύριας κατοικίας. Το μέτρο προτείνεται να αφορά κάθε ακίνητο που είναι σήμερα ξενοίκιαστο (νεόδμητα, ανακαινισμένα, ιδιοκατοικούμενα ή δωρεάν παραχωρημένα). Καθώς από τα ακίνητα αυτά το κράτος δεν εισπράττει σήμερα τίποτα, η ρύθμιση θα έφερνε χιλιάδες σπίτια στην αγορά με μηδενικό κόστος για τα δημόσια έσοδα.

Δυνατότητα μονομερούς διαίρεσης: Νομοθέτηση του δικαιώματος των ιδιοκτητών να διαχωρίζουν μεγάλα διαμερίσματα σε μικρότερα, σύγχρονα οικιστικά τμήματα, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει σχετική απαγόρευση από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.

Μείωση φορολογικών συντελεστών: Περαιτέρω οριζόντια μείωση των φορολογικών συντελεστών στην κλίμακα εισοδήματος από μισθώματα, ώστε να γίνει πιο ελκυστική η μακροχρόνια εκμίσθωση.

Κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση: Μείωση του ΦΠΑ στο 12% για τα υλικά και τις εργασίες που αφορούν τη λειτουργική και ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων. Παράλληλα, προτείνεται η βελτίωση της επιστροφής φόρου εισοδήματος εντός τριετίας (αντί για πέντε έτη) και η κάλυψη έως και του 50% των δαπανών για υλικά (αντί για 25%).

Πλατφόρμα αξιολόγησης φερεγγυότητας: Άμεση ενεργοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκμισθωτές θα αισθάνονται ασφάλεια και δεν θα διστάζουν να εμπιστευτούν την περιουσία τους σε συνεπείς ενοικιαστές.

Η υιοθέτηση αυτών των θετικών κινήτρων, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά ακινήτων, να πέσουν οι τιμές και να βρουν οι πολίτες ποιοτική και προσιτή στέγη.