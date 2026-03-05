«Με έκπληξη παρακολουθεί η κοινή γνώμη την αφωνία της κυβέρνησης μετά τις εξαγγελίες και τις ενημερώσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προς τους επενδυτικούς οίκους για το μέγεθος και τη διανομή των κερδών που κατέγραψαν κατά το 2025», σχολιάζει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ.

Στη σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις αναλύσεις των οίκων, οι τράπεζες κατέγραψαν το 2025 συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 4,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ σχεδιάζουν να διανείμουν από αυτά περίπου 2,5 δισ. ευρώ, μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών, με ένα μέσο δείκτη διανομής 56% έναντι 45% του 2024».

Κάνει λόγο για κερδοφορία που «δεν στηρίζεται σε μια υγιή πιστωτική επέκταση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων αλλά που, από κοινού με τα συγκριτικά χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων (κάτι που αποδεικνύεται από το περαιτέρω άνοιγμα της ψαλίδας επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία Ιανουαρίου από την Τράπεζα της Ελλάδας), στηρίζεται σε ένα σύνθετο και διαρκώς διευρυμένο πλαίσιο χρεώσεων που στηρίζεται πολλές φορές σε αθέμιτες πρακτικές».

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως η «διαρκής άρνηση της κυβέρνησης να αυξήσει το φορολογικό συντελεστή των μερισμάτων όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είναι βέβαιο ότι τροφοδοτεί μια επιθετική στρατηγική διανομής κερδών εκ μέρους των τραπεζών».

«Ούτε βέβαια γίνεται κάποια αναφορά στην αναγκαιότητα ακόμα ταχύτερης απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου που καταγράφουν στους ισολογισμούς τους οι τράπεζες ή επιστροφής ενός είδους μερίσματος και προς την κοινωνία που στήριξε όλα αυτά τα χρόνια τις τράπεζες», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο τομέα του ΠΑΣΟΚ, «τα παραπάνω φανερώνουν ότι μπαίνουμε πάλι σε ένα κύκλο ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς από τις τράπεζες, με την ανοχή της Κυβέρνησης, η οποία οφείλει άμεσα να ενεργοποιηθεί προκειμένου να μειώσει το υψηλό κοινωνικό και αναπτυξιακό κόστος από τις στρατηγικές των τραπεζών».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και είναι έτοιμο να εφαρμόσει πολιτικές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, χωρίς κανένα κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».