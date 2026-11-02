Σκληρή επίθεση εφ’ όλης της ύλης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, εστιάζοντας στις κυβερνητικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα κόκκινα δάνεια και τα funds, καθώς και στη στρατηγική της χώρας στα ελληνοτουρκικά μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «συνελήφθη να πηγαίνει νύχτα να κάνει δώρο στα funds», φέρνοντας μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη που επιχειρεί να αφαιρέσει κάθε εργαλείο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τουλάχιστον έξι με επτά ένδικα μέσα από τους δανειολήπτες.

Όπως σχολίασε, πρόκειται για επιστροφή σε εποχές όπου νομοθετούσαν απευθείας τα συμφέροντα, σημειώνοντας πως το κείμενο συντάχθηκε είτε από τον αρμόδιο υπουργό κατ’ εντολή των funds είτε από τα ίδια τα funds.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει τροπολογία στη Βουλή —καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να την υπερψηφίσουν— ώστε να καταργηθεί η πρόβλεψη που καθιστά εκτελεστό τίτλο τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την κύρια κατοικία.

Τόνισε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη πολιτική οδηγεί σε 70.000 πλειστηριασμούς ετησίως τα τελευταία τρία χρόνια, προκαλώντας τεράστια αναδιανομή και αφελληνισμό της ακίνητης περιουσίας, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να προσέλθει ο ίδιος στη Βουλή για να δώσει εξηγήσεις.

Στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε τα αυτονόητα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ορθά πως η χώρα δεν ζητά άδεια ούτε ειδοποιεί κανέναν για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ωστόσο, χαρακτήρισε τη συνολική εικόνα ως διπλωματική αποτυχία, με αιχμή την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, η οποία διέψευσε τις καλοκαιρινές διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εξωτερικών περί κλεισίματος των πληγών στις σχέσεις με τη Λιβύη.

Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι δεν αρκεί η εσωτερική διαπίστωση πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αλλά απαιτείται σαφές διεθνές μήνυμα και εξέταση επιβολής κυρώσεων απέναντι στη μεθοδική προσπάθεια της Άγκυρας να γκριζάρει την ατζέντα.

Κληθείς δε να σχολιάσει σχετικό άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου, ανέφερε ότι η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη επικεντρώνεται στην ουσία και στα αποτελέσματα, υπενθυμίζοντας τους δισταγμούς στην πόντιση του καλωδίου το 2024.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική οφείλει να προβλέπει, να οργανώνεται και να μην θέτει ανέφικτους πήχεις, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση είτε εξαπατήθηκε διπλωματικά, είτε υποτίμησε τα δεδομένα, είτε απέκρυψε την αλήθεια —γεγονός που, σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύει την έλλειψη ανθεκτικότητας και στρατηγικού βάθους.