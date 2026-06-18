Πτώση κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν, ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες, έπειτα από τρεις μήνες συγκρούσεων που προκάλεσαν αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και συνέβαλαν στην αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 89 σεντς, ή 1,12%, στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό West Texas Intermediate μειώθηκε κατά 98 σεντς, ή 1,28%, στα 75,81 δολάρια το βαρέλι.