Το 7% του πληθυσμού της χώρας αντιμετώπισε πέρυσι (εισοδήματα 2023) μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,6% μόνο σοβαρή ανεπάρκεια (βάσει της παγκόσμιας τυπικής κλίμακας ανεπάρκειας τροφής – FIES).

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια κυμάνθηκαν από 6% έως 8% μεταξύ 2019 και 2023 (με 6,5% το 2023), ενώ για τη σοβαρή ανεπάρκεια η περίοδος 2019-2023 παρουσίασε μέσο ποσοστό 1,5%, εκτός από το 2020 και το 2023, οπότε ανήλθαν σε 1,6% και 1,4%, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την επάρκεια τροφής, ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, όταν τουλάχιστον ένα μέλος τού νοικοκυριού δήλωσε πως κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 12 μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, πέρασε μία ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Αναλυτικά η έρευνα με τους συγκριτικούς πίνακες της κατάστασης σε Ελλάδα, Ευρώπη και Υφήλιο

Βάσει της διεθνούς τυπικής κλίμακας FIES (Food Insecurity Experience Scale):

– Μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού:

Παρέλειψε γεύματα,

Έφαγε λιγότερο από όσο χρειαζόταν,

Έμεινε νηστικό ή πεινούσε, αλλά δεν έφαγε,

Ή ακόμα πέρασε ολόκληρη μέρα χωρίς φαγητό λόγω έλλειψης χρημάτων ή πόρων.

Τέλος, ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, όταν τουλάχιστον, ένα μέλος του, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, πέρασε μία ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.