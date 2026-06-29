Μια σαφή τάση αποκλιμάκωσης της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων της Αττικής καταγράφει η νέα έρευνα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, χωρίς ωστόσο το πρόβλημα των ελλειμματικών παραδόσεων στις αντλίες να έχει εξαλειφθεί πλήρως.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Γιάννης Αλιγιζάκης, το ποσοστό παραβατικότητας στην πρωτεύουσα, αφού εκτινάχθηκε από το 20% των ετών 2020-2021 στο εντυπωσιακό 33% την περίοδο 2023-2024, υποχώρησε τελικά στο 23%, χάρη στην εντατικοποίηση των ελέγχων.

Η προηγούμενη έξαρση αποδίδεται τόσο στην αρχική καθυστέρηση της Πολιτείας να λάβει μέτρα, όσο και στην επιβολή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από το 2022.

Το μέτρο αυτό δε, εκτιμάται ότι περιορίζει το συνολικό κέρδος της αλυσίδας στο 6% αντί του φυσιολογικού 8% με 10%, συμπιέζοντας τη βιωσιμότητα των νόμιμων επιχειρήσεων και αναγκάζοντας έντιμους πρατηριούχους να εγκαταλείψουν την αγορά, η οποία πέρασε σε παραβατικά χέρια.

Το 2024 αναδείχθηκε σε έτος-ορόσημο για τον κλάδο, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος αυστηρός νόμος που προβλέπει τη σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων για δύο χρόνια.

Μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 92 πρατήρια, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι το καθεστώς ατιμωρησίας τελείωσε και αναγκάζοντας την αγορά να συμμορφωθεί.

Παράλληλα με τη μείωση της γενικής παραβατικότητας, περιορίστηκε και η έκταση της απάτης στην αντλία. Ενώ το 2023 εντοπίζονταν ακραίες αποκλίσεις όπου ο καταναλωτής έχανε έως και το 24% της ποσότητας που πλήρωνε, σήμερα το μέγιστο ποσοστό ελλειμματικής παράδοσης έχει συγκρατηθεί κοντά στο 15%.

Ωστόσο, η γενική παραβατικότητα του 23% στην Αττική παραμένει ανησυχητικά υψηλή, και δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό.

Την ίδια στιγμή, το πρόβλημα φαίνεται να μετατοπίζεται σταδιακά προς την περιφέρεια, καθώς τα κυκλώματα αναζητούν περιοχές με λιγότερη πίεση.

Στη Θεσσαλονίκη η βελτίωση είναι οριακή, με την παραβατικότητα να πέφτει ελάχιστα στο 18,6%, αλλά τη μέση απόκλιση στις ελλειμματικές παραδόσεις, να αυξάνεται από το 12,7% στο 14%.

Ήδη έχουν εντοπιστεί σοβαρές υποθέσεις στην επαρχία, όπως πρόσφατα στον Βόλο, και για τον λόγο αυτό το ΕΜΠ προετοιμάζει μια νέα πανελλαδική έρευνα.

Από την πλευρά του, ο κ. Αλιγιζάκης ζήτησε την κατάργηση του πλαφόν, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν απορροφήσει τεράστιες επιβαρύνσεις από τον συσσωρευμένο πληθωρισμό της περιόδου 2022-2026 που έφτασε το 25% και την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 29%.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι οι υψηλές τιμές στην αντλία οφείλονται αποκλειστικά στη φορολογία, η οποία αγγίζει το 55% της τελικής τιμής της αμόλυβδης, ενώ επικαλέστηκε πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και μελέτη του ΙΟΒΕ που επιβεβαιώνουν ότι η εγχώρια αγορά εμπορίας καυσίμων, ήταν συνολικά ζημιογόνος, την τελευταία δεκαετία.