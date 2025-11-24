Στάση αναμονής καταγράφεται στην αγορά πετρελαίου μετά τις εβδομαδιαίες απώλειες που άγγιξαν το 3%.

Οι επενδυτές δεν βιάζονται να αποφασίσουν τι θα επηρεάσει περισσότερο τις τιμές του «μαύρου χρυσού»

Οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων των ΗΠΑ ή η προοπτική της συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας που θα μπορούσε να απελευθερώσει περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο μέσω της χαλάρωσης των κυρώσεων;

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent παρέμειναν αμετάβλητα στα 62,56 δολάρια το βαρέλι, ενώ του West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 2 σεντς, ή 0,03%, στα 58,04 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο σημεία αναφοράς έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 21 Οκτωβρίου.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ήδη μειωθεί σχεδόν 17% φέτος, αντανακλώντας το επίμονο αρνητικό κλίμα… σε αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα.

Οι κινήσεις προς μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπερίσχυσαν κατά πολύ της βραχυπρόθεσμης αναστάτωσης από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στην κρατική Rosneft και στην ιδιωτική εταιρεία Lukoil που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Οι κυρώσεις έχουν εγκλωβίσει σχεδόν 48 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού πετρελαίου στη θάλασσα.

Μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να άρει τις κυρώσεις που έχουν περιορίσει τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.

Η Ρωσία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Πηγή: Αγορά πετρελαίου